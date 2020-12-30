趕年底尾班車　醫渡科技明起招股　入場費2656.5元

年尾收爐前，多隻新股擬進行招股，市場消息指，騰訊（0700）有份投資的醫渡科技最快明日（12月31日）展開招股，招股價介乎23.5至26.3元，一手100股，入場費2656.5元，集資約5億美元（約39億港元）；聯席保薦人為高盛、中金。

招股書顯示，醫渡科技提供基於大數據和AI技術的醫療健康解決方案，向醫療行業的主要參與者（包括醫院、製藥、生物技術及醫療設備公司、研究機構、保險公司、醫生和患者以及監管機構及政策制定者）提供服務並與之開展合作。

據安永報告，於2019年，公司收入在中國所有醫療健康大數據解決方案提供商中排名第一，在中國醫療健康大數據解決方案市場中的市場份額為5%。

公司已建成自主研發數據智能基礎設施YiduCore，透過在獲得授權後處理和分析來自超過3億患者的超過13億的時間軸醫療記錄，獲取深刻洞見與知識。利用智能「醫療大腦」YiduCore，公司開發了一套能夠滿足醫療行業客戶關鍵需求的數據分析驅動型醫療解決方案。

高盛：估值介乎293億至403億

高盛發表報告，預料醫渡科技於2020年至2023年度財年的收入及毛利年均複合增長率分別為73%及83%。報告按分類加總估值法（SOTP）計算，估值介乎293億至403億元，相當2023年9至12倍的市銷率。

高盛認為，公司平台具有高度可擴展性，主要受惠於更多醫療保健客戶使用該平台，不過又指出公司客戶群過度集中及依賴公共部門及激烈行業競爭等。

明日展開招股的還有內地汽車資訊平台網上車市、物管股宋都服務，及榮盛發展分拆的榮萬家生活服務等。