美元弱勢｜美匯續刷32個月低點　英鎊創新高

12月31日，亞市盤中，美元繼續低位盤整，交投區間位於89.52-89.65，截至發稿報89.55。當日開盤於89.62；昨日收於89.6。

12月31日，8時40分，澳元兌美元AUD/USD站上0.77，為2018年4月以來首次。歐元兌美元EUR/USD續創2018年4月以來新高，報1.2309。英鎊兌美元GBP/USD續創2018年5月以來新高，報1.3645。

歐元、澳元和新西蘭元兌走勢掙紮的美元週三（12月30日）均創下逾兩年高位，因投資者押注美國將提供更多財政支援，並在淡靜交投中為年底做準備。

此外，12月30日，英鎊/美元在創造了新的年度高點1.362。在美元全線走弱的情況下，英鎊/美元一直在走高，現在已經完全扭轉了上週英國脫歐協議後的「賣出事實」損失，該協議導致英鎊/美元跌至1.3430的低點。

投資者押注，隨著新冠疫苗接種以及史無前例的財政和貨幣刺激措施出臺，經濟前景將會改善，這將在2021年提振全球增長和資產價格。

不過，美國經濟增長預計將跑輸，隨著政府增加支出以應對與疫情相關的企業停擺，美元也受到財政和經常帳戶赤字不斷增加的影響。

美國參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）稱，參議院不會「受脅迫」而增加救助規模。不過分析師表示，這只是推遲了不可避免將要發生的事情，拜登政府即將上台，預期將會看到祭出更多刺激舉措的進一步嘗試。