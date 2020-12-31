中國12月綜合PMI 51.9　12月非製造業PMI 55.7

12月31日，中國國家統計局公佈的數據顯示，中國12月綜合PMI 51.9 ，前值55.7；中國12月非製造業PMI 55.7 ，前值56.4。中國12月官方綜合PMI 55.1，前值 55.7。

對此，中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行瞭解讀。

12月份，中國經濟恢復向好勢頭繼續鞏固，中國製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.9%、55.7%和55.1%，雖低於上月0.2、0.7和0.6個百分點，但均繼續位於年內較高運行水準，連續10個月保持在榮枯線以上。

一、製造業採購經理指數穩中略落

進入四季度，製造業復甦步伐有所加快，12月份製造業PMI為51.9%，雖略有回落，但僅比上月的年內高點低0.2個百分點，製造業總體保持穩步恢復的良好勢頭，景氣度處於年內較高水準。本月主要特點：

一是產需兩端繼續改善。生產指數和新訂單指數分別為54.2%和53.6%，雖較上月回落0.5和0.3個百分點，但均為年內次高點，且兩者差值繼續縮小，製造業保持較好增勢，產需關係更趨平衡。在調查的21個行業中，分別有18個和17個行業的生產指數和新訂單指數位於擴張區間，其中黑色金屬冶煉及壓延加工、通用設備、專用設備、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業兩個指數均高於56.0%，相比上月有不同程度上升，行業增長動能增強，生產活動加快。

二是進出口指數連續四個月保持擴張。新出口訂單指數和進口指數分別為51.3%和50.4%，低於上月0.2和0.5個百分點，繼續位於景氣區間。調查結果還顯示，出口企業生產經營活動預期指數連續8個月回升，達到全年高點，製造業出口企業對市場發展信心不斷增強。

三是高技術製造業引領作用持續顯現。今年以來，高技術製造業PMI始終高於製造業總體，本月為55.8%，雖較上月回落0.4個百分點，但仍為年內次高點。其中，生產指數、新訂單指數和從業人員指數分別為59.3%、58.2%和52.6%，高於製造業總體5.1、4.6、3.0個百分點，表明高技術製造業產需兩旺，用工需求持續增長，對製造業總體復甦的帶動較為顯著。

四是價格指數升至全年高點。近期部分大宗商品價格持續攀升，加之市場需求繼續回暖，推動製造業原材料採購價格和產品銷售價格加速上漲，本月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為68.0%和58.9%，高於上月5.4和2.4個百分點，均為全年高點。從行業情況看，石油加工煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上遊行業的兩個價格指數均高於70.0%，比上月顯著上升。原材料價格快速上漲加大了企業成本壓力，本月反映原材料成本高的企業佔比為49.4%，為近兩年高點。

五是大、中型企業PMI繼續保持在臨界點以上。大、中型企業PMI均為52.7%，繼續運行在52.0%及以上的景氣區間；小型企業PMI為48.8%，低於上月1.3個百分點，降至榮枯線以下。本月小型企業中反映原材料成本、物流成本和勞動力成本高的比例分別較上月上升5.0、4.6和1.5個百分點，小型企業運營成本有所增加，盈利空間受到一定程度擠壓。

二、非製造業商務活動指數擴張放緩

12月份，非製造業商務活動指數為55.7%，低於上月0.7個百分點，仍保持在55.0%以上的較高景氣區間，非製造業延續穩步復甦勢頭。

服務業景氣度保持較高水準。服務業商務活動指數為54.8%，雖低於上月0.9個百分點，但仍位於全年較高運行水準。從行業情況看，航空運輸、電信廣播電視衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數持續位元於60.0%以上高位景氣區間，業務總量較快增長。此外，餐飲、房地產、生態保護及環境治理等行業商務活動指數位於臨界點以下，企業經營活動有所放緩。從價格看，投入品價格指數和銷售價格指數分別為53.1%和52.0%，比上月上升1.2和1.1個百分點，其中受大宗商品價格明顯上漲的影響，與製造業密切相關的生產性服務業的兩個價格指數明顯高於生活性服務業。從市場預期看，業務活動預期指數為60.1%，連續6個月位元於高位景氣區間，表明多數服務業企業對市場穩定恢復持續看好。

建築業繼續保持較快增長。建築業商務活動指數為60.7%，高於上月0.2個百分點。其中，土木工程建築業商務活動指數為63.2%，較上月上升6.6個百分點，生產活動明顯加快。從市場需求看，新訂單指數為55.8%，高於上月1.8個百分點，連續兩個月回升，表明建築業企業新簽訂的工程合同量繼續增長，市場需求穩步擴張。

三、綜合PMI產出指數運行總體穩定

12月份，綜合PMI產出指數為55.1%，低於上月0.6個百分點，連續4個月保持在55.0%以上的較高景氣區間，表明近期中國企業生產經營活動持續恢復向好。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為54.2%和55.7%。