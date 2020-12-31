內地股市收爐　上證全年升近14%　完勝港股

隔晚美股造好，道指再創收市新高，中港股市今年最後一個交易日亦造好。

【15:28】內地股市高收 上證升58點

內地股市高收，上證收市報3473點，升58點，深成收市報14470點，升269點，滬深300收市報5211點，升97點，創業板收市報2966點，升65點。

總結全年，上證累升423點或13.9%。

【12:20】港股收爐日升84點

恒指高開47點，早段曾飆升193點，高見27340點，創2月21日以來新高。收市企穩27200點，收市報27231點，升84或升0.31%。全年計，恒指累跌958點或3.4%。國企指數收報10738點，升75點或0.71%。科技指數收升130點或1.57%，收報8425點。最後一個交易日成交金額1,057億元。

藍籌股吉利（0175）全日領跑，刷新高，最高見26.9元，曾升幅逾1成；收市報26.5元或升8.4%，成交金額34.04億，成今日表現最好的藍籌股。藥明生物（2269）創1年新高，以高位102.8元收市，升3.5%，年內表現最好的藍籌。碧桂園（2007）亦刷新高，最高見10.84元，收報10.72元，升3.3%。

藍籌新貴美團（3690）收市報294.6元，升2.4%；百威亞太（1876）升1%，收報25.6元。

旗下淘寶遭罰款的阿里（9988）最多曾跌3%，收市跌1.5%，收報232.6元。同樣遭罰的京東（9618）則創新高，最高見346.2元，收報342元或升1.2%；旗下的新貴京東健康（6618）開升3%，其後持續下跌，收市前跌幅收窄，收報150元，跌1.1%。阿里健康（0241）相反，先跌後升，收市報22.9元，升0.4%。

其他科技股表現不俗，騰訊（0700）收市報564元，升0.8%；網易（9999）刷30天新高，最高見148.1元，收報147.6元，升1.2%。

小米（1810）近日屢創新高，今日再破頂，最高見33.8元，收市報33.2元，升0.8%，全年升幅逾200%

汽車股今日造好，比亞廸（1211）收市升4.2%，收報203.2元。長城汽車（2333）創1年新高，最高見27.25元，收報26.6元或升3.5%；五菱（0305）開升8%，其後跌勢持續，收市跌5%，報2.2元。

【11:40】恒指升133點

恒指升勢回湧，現升133點，新報27281點。成交金額849.83億元。

吉利（0175）繼續領跑，升7.2%，新報26.2元。

阿里（9988）累市，跌2%，新報231.4元。

【11:30】上證指數企穩3440點

2020年最後一個交易日，半日內地股市造好，上證指數收報3443點，升28點或0.83%，半日成交金額2,774億元（人民幣‧下同）。

深證成指收報14341點，升139點或0.99%，半日成交金額1,956億元。

創業板指數報2935點，升35點或升1.21%。

【11:05】吉利創新高 曾升逾1成

汽車股吉利（0175）飆車，創新高，最高見26.9元，升逾一成；新報26.3元，仍升7.6%，成交金額25.61億元。比亞廸（1211）計劃分拆比亞廸半導體上市，升4.2%，新報203.2元。

恒指升70點，新報27217點。

【10:40】小米曾破頂

恒指升105點或0.39%，新報27252點；國企指數升81點或0.77%，新報10744點；科技指數升89點或1.08%，新報8384點。現成交金額491億元。

遭罰款50萬元人民幣的京東（9618）狀態仍大勇，刷30天新高，高見346.2元，新報342元，升1.2%；美團（3690）同樣微升2.2%，新報294.2元；騰訊（0700）新報564.5元，微升0.9%；阿里巴巴（9988）回吐，微跌2%，新報231.4元。

中芯國際（0981）受追棒，早段曾飆逾10%，高見22.5元；新報22.05元，仍升8.1%，現成交金額1.48億元。

小米（1810）曾破頂，高見33.8元，現報32.7元，跌0.8%。

【09:27】恒生指數於2020年最後一個交易日，高開47點，報27194點，創逾十個月高；國企指數報10684點，升21點；科技指數高開36點，報8332點。

友邦（1299）升0.7元，報97元創新高；阿里巴巴（9988）跌1.35%，京東（9618）升1.84%，騰訊（0700）升1%。

比亞迪股份（1211）升2.15%，公司計劃將比亞迪半導體分拆上市。