比亞迪擬拆半導體子公司內地上市　後者估值已逾百億

中國電動汽車製造商比亞迪（1211）宣布，計劃將控股子公司比亞迪半導體分拆於內地上市，以提升多渠道融資能力。《上海證券報》引述比亞迪稱，比亞迪半導體引入兩輪戰略投資者後，投後估值已達102億元人民幣，還有進一步上升空間。

比亞迪表示，半導體行業具有前期投入金額大、產能建設周期長等特點，對行業內公司的資金實力和技術創新能力均提出較高要求。截至目前，比亞迪半導體已完成了內部重組、股權激勵、引入戰略投資者等工作，具備了獨立運營基礎。

公吿稱，「本次分拆上市將有利於比亞迪半導體進一步提升多渠道融資能力和品牌效應，通過加強資源整合能力和產品研發能力形成可持續競爭優勢，充分利用國內資本市場，把握市場發展機遇，為成為高效、智能、集成的新型半導體供應商打下堅實基礎。」

比亞迪半導體成立於2004年10月，截至公吿日，比亞迪直接持有比亞迪半導體股份比例為72.30%，為控股股東。本次分拆事項不會導致對比亞迪半導體的控制權，以及對公司其他業務板塊的持續經營運作構成實質性影響，亦不會損害公司獨立上市地位和持續盈利能力。

比亞迪強調，本次分拆上市尚處於前期籌劃階段，還需要提請公司股東大會審議批准；以及需取得中國證監會、公司上市地交易所及比亞迪半導體擬上市地交易所等監管機構的核準和/或批准，存在一定不確定性。

比亞迪（1211）今日收市升4.2%，收報203.2元。