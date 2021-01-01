2021展望｜美元去年瀉7%　環球齊量寬下料續受壓　人民幣升至6.2

去年外匯市場兜了一圈，終流出美元，美元全年大跌7%，下半年更是單邊下跌，跌至現時約處90水平，在寬鬆的貨幣政策的環境之下，預計美匯指數仍然會維持弱勢。

美國聯儲局亦將維持目前每月1,200億美元的買債規模，直到有經濟數據顯示復甦，市場看好貨幣政策延續寬鬆。高盛繼續長綫看淡美元，認為美元未來12個月將進一步下跌9%，而人民幣預計今年底升到6.2水平。

人幣今年最牛見6算

外資去年下半年大舉流入中國，受惠中美利差維持在歷史高位，吸引外資持續流入。花旗表示，中國經濟復甦持續，並在息差優勢持續下，人民幣料繼續向好，今年中人民幣可能見6.3，至今年底更見6算。

不過，匯豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲預期，人民幣今年上半年有空間再轉強，首季有望升至6.45，而年中則料為6.4，但認為內地不願見人民幣大幅升值，恐怕影響出口貨值，故料年底企穩於6.6水平。

野村表示，由於歐美地區的新冠肺炎並未受控，利好中國出口，預料出口金額未來持續上升，加上拜登今年上台後料潛在對中國貿易政策會有所放鬆，預計資金加快流入中國，今年首季人民幣升至6.3算，年底升至6.25水平。

事實上，以美元計，中國11月出口按年增長21.1%，增幅較10月擴大9.7個百分點，創下2018年2月以來最高增速，而當月貿易順差擴大至紀錄新高，達754.2億美元，按年增加102.9%，高過預期且創下紀錄新高。同時，至12月25日，中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）再創新高，升至1577.2，按周升5.9%，可見中國出口及航運景氣火熱。

人民幣在國際地位正逐步提升

環球銀行金融電信協會（SWIFT）公布11月份全球支付貨幣排名。美元再度反超歐元，以37.63%的佔比，成為全球最多人使用的支付貨幣，而歐元佔比則以37.44%排行第二。第三為英鎊，其佔比為6.85%。而人民幣佔比則由10月的1.66%上升至2%，並在國際支付排名上升一位，重回全球第五水平。

同時，國際貨幣基金組織（IMF）亦公布全球第三季中央銀行儲備貨幣排行榜。美元仍是全球中央銀行持有最多的貨幣，佔全球外匯儲備比重達60.46%，連續2個季度下降，而排第二的是歐元，佔20.53%，第三位是日圓佔5.92%，人民幣排第五，佔2.13%。雖然數字未能與歐美相比，但這亦可見國際慢慢地以人民幣作為交易的貨幣。

脫歐成功利歐元英鎊

另外，英國與歐盟的脫歐後貿易談判終在上周平安夜落實，避免了出現的無協議下「硬脫歐」的情況。高盛認為英國脫歐問題是主要的政治風險，如能達成的自由貿易協議，投資者應該看好英鎊，歐元兌英鎊的目標是0.87。目前歐元兌英鎊為0.908水平，約有4%升幅。歐元兌美元亦呈反覆上升趨勢，瑞銀預計歐元兌美元到2021年底將升至1.2至1.25水平。