螞蟻集團五大整改要求　銀保監會：建議互聯網平台「對照自查」

內地金融科技巨頭螞蟻集團，其「史上最大IPO」突被煞停。人民銀行早前督促集團落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展，並提出回歸支付本源等五大整改方向。

中國銀保監表示，中央金融管理四部委再次約談螞蟻集團並公佈重點內容，強調的突出問題和整改要求，不僅是個性的，也有一定的普遍性，建議所有互聯網平台都要對照自查，及早整改；特別是涉及網絡小貸、保險、理財、信託等業務的機構，更要抓緊，監管部門隨後會安排檢查。

中國銀保監建議所有互聯網平台都要對照自查，及早整改。（資料圖片）

「所有金融活動必須依法全面納入監管」

局方強調，金融創新必須在審慎監管的前提下進行，須有利於服務實體經濟、有利於便利人民群眾生產生活、有利於防範風險、有利於保護投資者合法權益，使金融科技成為助推國內國際雙循環的重要力量。

二是嚴格落實監管。所有金融活動必須依法全面納入監管，持牌經營，堅決制止違規監管套利。可以有一定的過渡期，但總的方向不會改變。必須堅決鼓勵公平競爭、強力破除壟斷、防止資本無序擴張，及時嚴格處罰違法違規行為。對「偽創新」、「亂創新」嚴厲打擊，對各類違法違規行為「零容忍」。

三是對各類主體一視同仁。依法保護產權，弘揚企業家精神，激發市場主體活力和社會創造力。依法平等保護國有、民營、外資等各種所有製企業產權和自主經營權，依法保護企業家合法權益，以公正監管維護公平競爭。

四是切實維護金融穩定和金融安全。要處理好金融發展、金融穩定和金融安全的關係，確保金融創新在審慎監管的前提下進行，牢牢守住不發生系統性風險底線。