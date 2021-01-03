陳茂波料本港下半年經濟呈較強復蘇動力　全年有望恢復正增長

財政司司長陳茂波表示，本港經濟於過去兩年，先後受到中美關係緊張、本地社會事件，以及新冠肺炎疫情的接連衝擊，連續兩年呈負增長，是有紀錄以來的首次。他表示，踏入2021年，情況也許是困難未盡、但轉機漸現。

他估計，今年上半年仍面對較大挑戰，下半年則可望呈現較強的復蘇動力，全年計經濟料恢復正增長。不過，經濟復蘇的速度和力度取決於多個內外因素，其中疫情變化將是最關鍵的變數。

他表示，在有效控制疫情之前，較大力度的防疫措施無可避免需要持續，對本地消費氣氛及經濟活動難免構成壓力。跨境人員流動和旅遊活動亦可能需要較長時間才能恢復。企業暫時仍面對嚴峻的經營環境，就業及收入情況在短時間內也難有明顯改善。這意味在今年上半年經濟仍會面對較大的挑戰。

陳茂波表示，本港經濟創記錄連續兩年負增長，但今年有望恢復正增長。（資料圖片）

不過，隨著不同層面的防控疫情工作發揮效用，而疫苗又能按預期逐步廣泛接種的話，疫情管控效果將可望逐步提升。如此，本港經濟的復蘇動力可望在下半年顯著增強，不過，未來仍潛藏不少風險，如中美關係發展、地緣政治局勢等不確定性固然繼續須密切關注，多國政府為應對疫情而大幅增加開支，令不少經濟體債台高築，可能引發出來的金融風險亦不可忽視。

他指出，今年是「十四五」開局之年，國家的發展將以改革創新為根本動力，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。大灣區將是香港的重要切入點，推動大灣區的發展與成功，也成為了香港自身的成功關鍵。香港在國家外循環發展中「中介人」和「促成者」的角色明顯，可發揮在金融和國際商貿網絡的優勢，並提供與國際接軌的專業、商務和高增值服務。積極參與國內國際雙循環的發展，將為香港創造更廣闊的發展空間。