訪問｜恒生信用卡網上餐飲交易飆3倍　OpenRice可用Cash Dollars

新冠疫情下，市民的消費方式改變。恒生銀行（0011）執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，疫情下市民減少外出，而轉到網上消費，愈來愈多客戶選用手機支付，在手機App上綁定信用卡作購物消費，反映信用卡在線上、線下皆是主要的支付模式，2020年首11個月，恒生信用卡網上本地零售消費交易量，按年增長超過三成，而網上餐飲消費的交易量按年增加超過3倍。

該行與OpenRice推出合作計劃，今天（4日）開始，恒生透過API連結，將恒生信用卡獎賞計劃融入到OpenRice平台，客戶只需要綁定恒生信用卡及OpenRice會員賬戶，即可在OpenRice消費時賺取或即時兌換恒生Cash Dollars當現金使用，抵銷餐飲消費付款的金額，且可享額外Cash Dollars推廣優惠。

關穎嫺指，客戶可跨平台即時在OpenRice手機應用程式內，查閱透過OpenRice平台所賺取或兌換了的Cash Dollars，客戶亦可享有OpenRice所推出的OpenRice Pay功能，透過已連結的恒生信用卡在手機應用程式內埋單。她稱，今次合作將恒生Cash Dollars獎賞涉及商戶的網絡增加多6,000間餐廳，將Cash Dollars商戶網絡亦都增加至超過1.3萬個，全港餐飲商戶都可透過加盟OpenRice，參加Cash Dollars獎賞計劃。

恒生銀行營運總監陳梁綽儀表示，小餐廳或小商戶都小本經營，未必很有資源發展或開發自己的科技系統，或者獎賞計劃，此或局限了他們的商業發展，通過今次合作可連繫小餐廳，數千間餐廳自動成為獎賞計劃的伙伴，可受惠到該行的宣傳、優惠服務及獎賞計劃。

以最少資料原則處理交易

至於今次合作涉及收集客戶資料的情況，恒生銀行資訊科技總監江廣明表示，合作是金管局監管下API框架內進行，所有API介面都是加密，及以用最少資料的原則協助客戶處理交易，所涉的資料是OpenRice ID及經加密的信用卡號碼。OpenRice《開飯喇！》行政總裁及代理首席技術官邱桂雄指，OpenRice賬戶和恒生信用卡賬戶連結時，使用了標記法（tokenization）的方法，即是把信用卡資料變成第三方不能解讀的代碼（token），OpenRice不會知道持卡人的統計資料。

邱桂雄又指，客戶倘用Cash Dollars付賬，由於API的用戶體驗是實時，扣減Cash Dollars會是即時。OpenRice商戶收取涉及以恒生信用卡支付的款項方面，邱指，與該平台其他服務一樣，仍是「T+3」做自動轉賬，以顧及餐廳倘停業等風險因素下保障客戶。