HKTVmall母企｜港視上月訂單總額按年增1.1倍　去年交易額超預期

港視（1137）公佈上月及去年全年數據．其中，上月訂單總商品交易額為5.71億元，按月及按年分別升16.5%及1.1倍；平均每日訂單數量363萬單，按月及按年分別升4%及94.1%；平均每日訂單總商品交易額為1,840萬元，按月及按年分別升12.9%及1.11倍。

至於去年全年，訂單總商品交易額為59.5億元，較目標55.5億至57.5億元多，去年曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量為110萬，較前一年的82.3萬增34.5%。

另外，集團表示，已成立另一項新業務 ─ Shoalter Technology Limited (「Shoalter」) ─ 為本集團的全資附屬公司，提供電子商貿方案，協助本地及全球的傳統超級市場或零售商成功加入數碼零售的科技供應商。

公司表示，HKTVmall 已經成為香港主要及最大型的網上購物商場。然而，要加速香港零售業數碼化及將消費者由線下轉移至線上，更多有決心及多元化的本地網上平台加入「競爭」，是非常重要的元素。

Shoalter將提供其自行發展及綜合的點對點電子商貿方案，支持及推動於香港發展另外二至三個網上購物商場。Shoalter 將收取一次性的履行費用、合約期內的年費及按營業額收取的佣金，公司相信，這些網上購物平台夥伴將成為於其特定界別內的市場領導者，與 HKTVmall 的網上糧油雜貨領導地位，相輔相成。