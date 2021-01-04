深圳再發10萬個數字人民幣紅包　共計2000萬元

《證券時報網》報道，2020年被業界稱之為「央行數字貨幣元年」，剛剛踏入2021年，深圳再發數字人民幣紅包。

深圳市政府近期聯合人民銀行開展「福田有禮數字人民幣紅包」新年促消費活動，面向在深個人（不限戶籍）發放紅包，每個紅包金額為200元（人民幣‧下同），紅包數量共發出10萬個，共計2,000萬元。是次活動採取「搖號抽籤」形式發放，抽籤報名通道自2021年1月1日0時正式開啟，報名預約截至1月4日上午10時。

2020年9月上旬，人民銀行支付結算副司長穆長春更出任人民銀行數字貨幣研究所所長，進一步激起外界對數字人民幣的想像。（視覺中國）

此前已經有過兩次數字人民幣紅包發放，分別是面向在深個人發放1,000萬元「禮享羅湖數字人民幣紅包」共5萬個，以及面向符合條件的蘇州市民發放200元紅包共10萬個；除了不斷拓展的線下應用場景，銀行、保險、第三方支付機構等金融機構逐漸參與數字人民幣試點工作。其實，深圳在數字貨幣領域一直走在前列。

《中共中央 國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》指出，打造數字經濟創新發展試驗區，支持在深圳開展數字貨幣研究與移動支付等創新應用。中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》也提出，在中國人民銀行數字貨幣研究所深圳下屬機構的基礎上成立金融科技創新平台。支持開展數字人民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作。而在近日，《中共深圳市委關於制定深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》正式出爐，其中就提出推動數字貨幣應用。