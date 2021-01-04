中國3家電信運營商遭紐交所除牌　中國證監會作回應

中國證監會網站於周日（3日），發佈就美國紐約證券交易所啟動中國三家電信運營商摘牌程序事宜答記者問。

對於2020年12月31日，紐交所宣布啟動對中國移動、中國電信和中國聯通三家電信運營商（簡稱三家公司）的摘牌程序。中國證監會對此有何看法？

證監會新聞發言人稱，「我們注意到了這一情況。三家中國公司發行美國存託憑證（ADR）並在紐交所上市已經接近或超過二十年，一直遵守美國證券市場規則和監管要求，受到全球投資者的普遍認可。紐交所直接公吿啟動對三家公司的摘牌程序，是由美國政府針對所謂『中共涉軍企業』的行政命令引發的。美方出於政治目的實施行政命令，完全無視相關公司實際情況和全球投資者的合法權益，嚴重破壞了正常的市場規則和秩序。」

該發言人表示，三家公司擁有龐大用戶基礎，基本面穩定，在全球電信服務行業中具有重要影響力。其ADR總體規模不大，合計市值不到200億元人民幣，在三家公司總股本中的佔比最大隻佔2.2%，其中中國電信只有約8億元人民幣，中國聯通只有約12億元人民幣。流動性不足，交易量很小，融資功能缺失，即便摘牌，對公司發展和市場運行的直接影響相當有限。中國堅決支持三家公司依法維護自身權益，相信他們能夠妥善應對行政命令和摘牌措施造成的不利影響。

證監會發言人又指出，美國的國際金融中心地位，有賴於全球企業和投資者對其規則制度包容性和確定性的信任。近期美國一些政治勢力不惜損傷美國資本市場的全球地位，持續無端打壓在美上市外國公司，體現規則制度的隨意性、任性、不確定性，這是不明智的行為。中國希望美方尊重市場、尊重法治，多做維護全球金融市場秩序、保護投資者合法權益和有益於全球經濟穩定發展的事。