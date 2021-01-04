特斯拉Model Y劈價16萬　蔚來、小鵬CEO齊發聲

美國新能源汽車製造商特斯拉（Tesla）1月1日宣布，正式在中國市場開售Model Y的消息引發市場關注，原因是該款車型價格最多減價16.51萬元人民幣。對此小鵬汽車CEO何小鵬與蔚來汽車董事長、創始人兼CEO李斌予以了回應。

據《界面新聞》今日（4日）報道，小鵬汽車CEO何小鵬在其微信朋友圈表示，這一次友商在元旦減價，蔚來汽車方面對此挺有信心，連內部電話會都沒有開。數據也完全證明，減價已經證明僅僅是營銷的方式而已，而且還肯定是雙刃劍。春節前公司也會努力完成×3.0的OTA，期待給大家帶來全新體驗。

另據貝殼財經消息，蔚來汽車董事長、創始人兼CEO李斌1月3日在該公司二手車業務發佈會上回應稱，特斯拉Model Y未對公司帶來影響，這兩天的訂單量沒有什麼大的變化。

Tesla車尾箱頂被人寫上「Happy New Year（新年快樂）」。（郭倩雯攝）

對特斯拉持續降價，李斌表示，這與企業的定價策略有關。有的車企是按成本來定價，因此價格會越來越低，但蔚來汽車從一開始就考慮了未來的很多因素，公司不會讓先買蔚來的車主吃虧。這也是蔚來前兩年毛利率虧損比較高的原因。

據瞭解，特斯拉高達16.51萬元人民幣的減幅，讓Model Y直接跌至了中國「國產新勢力」部分主力車型的價格區間。

其後特斯拉還公佈了其2020年累計交付近50萬輛電動車的銷售業績，即2020年全年，Model 3和Model Y總共交付約44.25萬輛，Model S和Model X交付約5.7萬輛，此舉給內地新能源車企帶來較大競爭壓力。