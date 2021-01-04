康宏爭奪戰｜公司擬DQ逾半股份　馬時亨反問︰小股東不能有訴求？

康宏環球（1019）將於本周四（7日）召開股東特別大會﹙EGM﹚，繼續處理由第二大股東郭曉群提出罷免陳志宏﹑吳榮輝等現任康宏董事，以及建議委任馬時亨﹑石禮謙等「自己人」入局等動議。兩大股東陣營「台灣幫」與「深圳幫」的角力，再成焦點。

在大會舉行前，親台灣富邦的康宏董事會出現變動，繼去年11月委任林國昌及曾擔任富邦金控董事的李晉頤作董事後，上周四（31日）再委任黃雪輝、鍾國威為集團執行董事，何嘉莉為集團獨立非執行董事；而主席陳志宏則調任為非執行董事。

康宏今日發通告表示，須延遲發表財報。﹙詹詠渝攝﹚

斥現董事局誠信破產

股東特別大會召開在即，獲深圳幫郭曉群提名進入康宏董事會的馬時亨，今日（4日）接受《香港01》訪問時重申，由立法會議員謝偉俊代表的5%小股東，除了要求復牌，還希望安排有公信力及經驗的人士入董事會。被問及近日康宏委任的5個董事是否「達標」，較他和石禮謙更有公信力及經驗，馬笑言︰「大家自己判斷啦」。

康宏去年11月曾發通告指年底可公布帳目，但今又再延期，馬時亨斥康宏現有董事會「誠信破產」，「當日是你自己出通告說可以在年底公布帳目，核數師會跟你匯報進度，應該有明確把握才發通告。」

反問「小股東不能有訴求嗎？」

康宏今早發通告指，延遲至今年1月31日才出年報，原因之一是曹貴子和包括曹貴子在內之前管理層的不當行為，令核數師審計賬目時遇到前所未有的困難，以及公司正處於多項訴訟的環境。

同時，另一則通告指公司早年已提申索書，向曹貴子提出訴訟；並指出公司相信郭曉群的委任代表聲稱他控制本公司51.2%的股權，是來自謎網集團。

對於康宏董事會將核數責任推卸至曹貴子身上，增加了核數難度，馬時亨則稱法官已經裁定曹貴子刑事罪名不成立，「曹貴子已經是幾年前的事，過去了這麼久還要重提」。

根據康宏通告，公司不單質疑郭曉群及陳佩雄等大股東持股是不當配售股份，連其它表明立場支持郭曉群的小股東股份都視作不當配售股份，將會一同申請禁制令，禁止他們行使投票權及轉讓權益。馬時亨提出疑問，「行近郭生的人都是『非我族類』，小股東不能有訴求嗎？」

馬時亨大斥康宏現有董事會「誠信破產」。﹙張浩維攝﹚

不公開帳目難作收購

據消息人士透露，康宏現時阻止任何人「行近」窺探公司資訊，馬時亨聽罷表示不猜測原因，但直言康宏「做法十分古怪」，並再次斥公司管治有問題。被問及會否出席本周四的EGM，他則指康宏尚未公佈安排，他只能「見招拆招」，又堅信「邪不能勝正」。

在今場康宏爭奪戰中，除了台灣富邦及佳兆業雙方之外，近日還殺出「程咬金」國藝娛樂（8228），國藝娛樂主席冼國林早前曾透露，開展收購以來，從未睇過康宏盤數。馬時亨直言不認識冼師傅，不清楚他會如何「做刁」，但坦言︰「就算現時郭曉群與其它股東持股達51.2%，他們在未看過盤數之前，都無法提出收購。」