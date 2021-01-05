穆迪：中國政府注重金融風險　內地影子銀行活動仍減弱

穆迪投資者服務發表報告稱，估計2020年首3季內地影子銀行資產增長7,000億元（人民幣．下同），但因內地經濟增長從新冠肺炎疫情中迅速恢復，因此影子銀行資產佔名義GDP的比例基本持平。不過，影子銀行活動的整體下滑趨勢仍持續，相信是與中國政府仍注重控制金融體系風險有關。

穆迪副總裁李秀軍表示，繼2019年政府化解金融體系風險的持續舉措導致總體影子銀行資產下降2.3萬億元後，估計相關資產在2020年首3季增長7,000億元。此主要由資管理財產品和未貼現銀行承兌滙票推動，反映政府推遲收緊資管規定以支持經濟的決定，但預計這將是暫時的舉措。

另一方面，包括信託貸款和委託貸款在內的其他核心影子銀行活動仍處於收縮趨勢。報告指出，2020年第3季度末，商業銀行對非銀行金融機構的淨債權餘額降至2016年以來的最低水平，反映銀行與非銀行金融機構之間的相互關聯性亦有所下降。

中國監管部門已承諾將加大對金融科技巨頭和地方政府支持的小貸公司提供民間借貸的監督。（資料圖片）

監管部門：加大借貸監督

同時，中國監管部門已承諾將加大對金融科技巨頭和地方政府支持的小貸公司提供民間借貸的監督。最近的網貸新規亦進一步抑制小貸公司增長，因為監管部門要求中小企業需滿足一定的槓桿率和經營範圍標準作為貸款條件，從而防範新的系統性風險，尤其是金融科技巨頭的民間借貸業務所產生的相關風險。

報告稱，由於銀保監與穆迪對影子銀行的定義和涵蓋範圍有所差異，所以銀保監最新測算2019年底廣義影子銀行規模較穆迪定義測算的59萬億元多，約為84.8萬億元。但銀保監的評估顯示此類資產較2017年100.4萬億元的歷史高位縮減約16%，與穆迪的估測大致相符。