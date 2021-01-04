零售協會主席謝邱安儀料今年首2月市道較悲觀

2020年11月零售業總銷貨價值（臨時估計）為287億元，按年下跌4%，已連續下跌22個月；跌幅比10月收窄超過4個百分點。零售管理協會主席謝邱安儀表示，數據跌幅看似較溫和，主要是因為2019年同期跌幅比較嚴重，低基數效應下，情況看似有改善，但實際情況並未理想。

數據顯示，按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計，2020年11月與2019年同月比較，百貨公司貨品的銷貨價值下跌12.4%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌8.8%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌16.1%）；服裝（下跌13.3% ） ； 藥物及化妝品 （ 下 跌34.8%）；燃料（下跌5.5%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌18.3%）；書報、文具及禮品（下跌17.7%）；中藥（ 下 跌 15.2% ） ； 以及眼鏡店 （ 下跌16.5%）。

另一方面，2020年11月與2019年同月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升22.0%。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升1.6%）；其他未分類消費品（上升 15.3% ） ； 汽車及汽車零件（上升 22.2% ）；以及傢具及固定裝置（上升15.1%）。

料市民消費持謹慎態度

謝邱安儀指出，隨住第四波疫情再次爆發，學生開始留在家中進行網上教育，以及部份市民在家工作，因此或帶動了耐用商品及必需品方面的消費。由於整體經濟下滑，在失業率及疫情下，大部份市民對於消費也會抱著比較謹慎的態度。

踏入12月份的聖誕節假期，理應是消費旺季，但疫情令政府進一步收窄防疫措施，而致很多店舖的營業時間縮短，或提早完結租約，甚至關閉結業。謝邱安儀表示，首季內有近六成會員有意關店，部分或關約兩成分店。長遠來看，縱使新冠疫苗將會開始接種，但存在不確定因素太多，對於1、2月的展望與12月份相若，會員均表示比較悲觀，相信零售業的經營環境短期內仍充滿挑戰。