美匯指數失守89.5　大行看好人民幣前景　花旗料年底可上試6算

2021年開年人民幣大漲之際，美元指數續刷新低。1月4日，美元指數跌破89.5，續刷2018年4月以來新低。

據《澎湃新聞網》報道，市場普遍認為，在美元指數跌破90關口之後，美元匯價進一步下行空間已經打開。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，美國已經出台新一輪規模9,000億美元的財政刺激，配合美聯儲較長時間維持貨幣政策寬鬆，經濟及通脹料將温和增長。在此情景下，全球經濟持續復甦支持風險資產，特別是全球股票及美元計價新興市場主權債，兩者都將同時受益於政策寬鬆和中國經濟強勁反彈，油價有望走高，但不利於美元。

美國標普500指數及道指在2020年最後一個交易日創下歷史新高，MSCI世界指數全年也走高14%。展望2021年，瑞銀財富指出，疫苗二季度前在發達地區廣泛應用，社交活動在三季度前完全恢復，發達國家經濟明年重返疫情前水平。那麼在6月前，標普500指數有望挑戰3900點。

美國標普500指數及道指在2020年最後一個交易日創下歷史新高，MSCI世界指數全年也走高14%。（路透社）

回顧2020年，離岸人民幣對美元匯率升值幅度達6.6%。

花旗認為2021年人民幣會進一步的走向升值：到今年6月份人民幣對美元匯率會升值至6.3左右，到今年年底人民幣會達到6左右。

野村證券中國首席經濟學家陸挺近日指出，這一波人民幣對美元升值主要是由美元貶值造成的，人民幣針對英鎊、歐元的升值幅度則相對有限。展望2021年，人民幣對美元有望升值至6.25。