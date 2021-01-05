黑石副董事長作今年「十大意外」預測　料標普指數上半年瀉2成

黑石集團旗下私人財富策略業務副董事長韋恩（Byron Wien），與黑石首席投資策略師Joe Zidle攜手發佈「2021年十大意外」榜單。

《騰訊網》報道，根據該榜單，未來數月內美國股市將遭遇大幅度下跌，隨後會迎來創紀錄反彈，同時經濟增長加快將導致通貨膨脹率和美國國債收益率上行。

韋恩和Joe Zidle指出，2021年上半年標準普爾500指數將暴跌近20%，隨後會反彈至4500點。兩人預測今年美國經濟增幅將超過6%，導致十年期美國國債收益率升至2%。

標普指數在今年首個交易日低收，報3755點，跌55點或1.5%。

預測有5至10種疫苗成功

他們又預測，「數量介於5種至10種之間的新冠疫苗的成功，加上新冠肺炎治療方法的改進，會讓美國在2021年陣亡將士紀念日之前回復某種形式的『正常』。我們開始了有史以來最長的經濟周期，該周期的持續時長超過2010年至2020年的十年周期。」

87歲的韋恩，曾是摩根士丹利的策略師。自1986年以來，他一直在發佈「十大意外」榜單。韋恩是華爾街最受關注的分析師之一，因此該榜單也備受關注。

根據「2021年十大意外」榜單，這兩位投資家預測稱，美聯儲和財政部將繼續推行寬鬆政策，旨在提振美國經濟增長；雖温和但速度加快的通脹上漲，料將助推金價上行，並導致加密貨幣更具吸引力；美元跌勢將出現逆轉，因美國經濟和金融市場的走強吸引了那些對歐洲和日本債務上升、經濟增長放緩「不再抱有幻想」的投資者。

韋恩和Joe Zidle預測，特朗普離開白宮後，將創建屬於自己的電視網絡，並開始籌劃參加2024年美國總統大選的競選活動。（資料圖片）

料特朗普佈署2024年總統大選

此外，兩人還預測，特朗普離開白宮後，將創建屬於自己的電視網絡，並開始籌劃參加2024年美國總統大選的競選活動；中國A股領漲新興市場股市；從美股方面來看，周期性股表現將超過防禦性股，小型股將擊敗大型股，大型科技股將會拖後腿；美國司法部將軟化對Google和Facebook的指控，相信消費者實際上從這些公司提供的服務中受益；隨着經濟活動恢復正常，WTI原油價格將上漲至每桶65美元，不管是能源類債券還是能源類股票都將迎來上漲。

韋恩指出，「十大意外」榜單由投資者認為發生機率僅為三分之一（33.3%），但他認為發生機率超過二分之一（50%）的事件組成。