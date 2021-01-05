金價單日彈2.7%　重上1900美元　Bitcoin轉跌曾挫13%

黃金期貨價格大漲近3%，飆升至每盎司1,900美元上方，創下近2個月新高。

截至收盤紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲51.5美元，漲幅2.7%，收於每盎司1,946.60美元。

在上周五（2021年1月1日），美國的債券實際收益率（基準債券的名義收益率與通貨膨脹率之差）為-1.092%，接近2020年的最低點。實際利率的下降是由通脹預期上升推動的，投資者押注於疫苗的分發、美聯儲的進一步支持以及政府的持續援助將在2021年裏推動需求反彈。

「投資者正在尋找將可受益於通脹上升的資產。」瑞銀集團的分析師Giovanni Staunovo表示。「另外，通貨再膨脹因素也在今日交易中起到了支撐金價的作用。」

美匯指數下跌推高金價

金價上漲的另一原因是，ICE美匯指數在連續三個季度下滑後，現已下跌至自2018年以來的最低水平，原因是對全球經濟復甦的預期提振了風險資產需求。

通常情況下，美元匯率下跌會促使黃金等以美元計價的大宗商品期貨的價格上漲，原因是持有其他貨幣的投資者買入這些商品的成本將會變低。

繼2020年11月和12月的頭幾周遭遇資金流出之後，黃金ETF（交易所交易基金）迎來了新一輪的資金流入，這也對金價起到了支撐作用。

比特幣價格大跌

另一方面，隨着加密貨幣價格的上漲走勢暫停，Bitcoin（比特幣）曾大跌13%，失守3萬美元。這種全球最大加密貨幣的支持者辯稱，比特幣正在強有力地搶佔黃金對沖美元疲軟和通脹風險的地位，並指出有證據表明，機構投資者對比特幣的興趣日益濃厚。

此外，有分析認為，儘管疫情可能不是直接推動金價上漲的催化劑，但疫苗無疑對避險資產的上漲構成了壓力。隨着11月中旬有關各種疫苗效力的每周報道開始出現，黃金T+D價格加速下跌。