中國國務院通過印花稅法草案　將證券交易印花稅納入法律規範

昨日（4日）國務院總理李克強主持召開會議，通過《中華人民共和國印花稅法（草案）》（簡稱印花稅法草案），並將提請全國人大常委會審議。這意味着印花稅立法再進一步。

據《第一財經》報道，在備受市場關注的證券交易印花稅方面，上述會議明確，證券交易印花稅納入法律規範；證券交易的稅率維持不變；現行印花稅稅收優惠政策整體不變。

中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，為落實稅收法定原則，印花稅將由國務院暫行條例上升到法律。印花稅收入中的六成來自證券交易印花稅，主要是對股票交易徵稅。隨着印花稅立法，證券交易印花稅也被納入法律規範，這意味着中國以後不會開徵證券交易稅，而是以證券交易印花稅來代替。

「印花稅立法維持了現行證券交易印花稅千分之一的稅率不變，以及相關優惠政策不變，但是徵稅範圍有所擴大。」施正文說。

1月4日，國務院總理李克強主持召開會議，通過《中華人民共和國印花稅法（草案）》（簡稱印花稅法草案），並將提請全國人大常委會審議。﹙新華社﹚

施正文表示，印花稅立法基本保持現行稅制框架和稅負不變，不過根據情況發展變化和稅收徵管實際，對部分稅目、稅率和納稅方式等作相應調整，整體來看朝着減負和規範方向來調整。

上述會議稱，適當簡併稅目，降低部分稅率，減輕企業稅負，並突出使稅收徵管更加科學規範，減少自由裁量權，堵塞任意性漏洞。草案規定買賣、技術等合同和證券交易的稅率維持不變，降低加工承攬、建設工程勘察設計、貨物運輸合同和營業賬簿的稅率，取消許可證照等的印花稅稅目，同時明確現行印花稅稅收優惠政策總體不變。

施正文分析，現行印花稅暫行條例為1988年制定，一些稅目不適應當前實際情況，而且稅目稅率過多容易導致自由裁量權過大，給企業逃避稅空間。為了讓稅制更加規範，徵管更加科學，因此簡併稅目，並通過降低部分稅率來減輕企業負擔。

他又指，由於印花稅收入規模相對較小，而且保持現行稅制框架和稅負水平，立法難度相對較小，預計2021年有望獲得全國人大通過。