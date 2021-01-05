藍月亮等37股有望納入港股通　黃國英：知名品牌較受追捧｜附表

港股通調整預計3月初生效，「北水」效應下，提前部署或可錄可觀回報。中信證券便預計，藍月亮（6993）、華潤萬象（1209）等37隻股份有望納入港股通（下文附表）。

去年「北水」經港股通流入資金高達6,720億元，按年大增近1.7倍，是紀錄新高。單計去年12月，「北水」加倉的20隻港股中，多達17隻向上，其中11隻升幅達一成半以上，可見南下資金的青睞，對股價走勢有一定啟示作用。

1月4日北水持股佔比最高首10隻股。（資源來源：港交所）

黃國英：北水追捧仍是重要啟示

豐盛融資資產管理董事黃國英表示，今年「北水」去向仍將是重要啟示，且預期中港兩地股市將跑贏環球市場，「A股贏到的人會冒險一些，進駐港股會炒得好勁；美國氣氛不同，首日下跌，因市場擔心民主黨贏下喬治亞州，造成本土政策風險，但這個風險不存在於香港和中國」。

黃國英透露，基金於14至15元開始建立藍月亮倉位，部署未來納入港股通，引農夫山泉（9633）經驗，知名品牌會較受市場追捧，獲新華社點名的泡泡碼特（9992）如納入港股通，亦有望刺激股價，美小家電股VeSync（2148）則稍遜一籌。

料37股納港股通

中信證券指，展望2021年，預計互聯互通影響力將進一步擴大，未盈利生物科技公司和科創板公司料將為互聯互通注入新的活力，ETF的互聯互通亦有望吸引更多資金投資兩地市場。

該行指，根據恒生綜合指數和港股通最新篩選標準，預計本次檢討中，將有37隻股份（34隻恒生綜指新納入，3隻科創板A+H公司）新納入港股通，主要集中醫療保健（16間）、可選消費（9間）和地產（9間）。

潛在新納港股通名單：