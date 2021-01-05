2021全球智能手機排名洗牌：華為料跌至第七　小米晉身三甲

市場研究機構集邦科技（TrendForce）發表報吿稱，華為出售榮耀品牌後及受到美國禁令的影響，預期其在2021年全球智能手機市場的排名將由去年的第三跌至第七位；小米將晉身三甲，緊隨三星和蘋果之後。

TrendForce旗下半導體研究處表示，2020全球智能手機市場受到疫情衝擊，全年生產總量僅12.5億部，按年減11%，為歷年來最大衰退幅度。全球前六大品牌排名依序為三星（Samsung）、蘋果（Apple）、華為（Huawei）、小米（Xiaomi）、OPPO及Vivo；與2019年度相較，最大的差異點發生在華為市佔的變化。

報吿稱，今年初起，榮耀（Honor）將正式自華為拆分而出。從兩個方向觀察，新榮耀的成立使多年經營的榮耀品牌得以續存，褪去華為光環後消費者是否依舊買單仍待觀察。另一方面，倘若後續華為禁令解除，則將與新榮耀同列競爭關係，屆時華為將難以回到昔日市佔規模。

展望2021年，報吿預期全球智能手機產業可望隨着日趨穩定的生活型態而回温，透過周期性的換機需求，以及新興市場的需求支撐，預估全年生產總量將成長至13.6億部，按年回升9%。華為的排名將受美國禁令與出售榮耀事件影響，排名估計將跌至第七名。

TrendForce基於現況預估2021年全球前六席次依序為三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo以及深圳傳音（Transsion）。這六個品牌將涵蓋全球近八成市佔，然疫情與國際局勢的不確定性，加上晶圓代工產能緊缺，該產業未來走向仍存變數。

報吿又指，2020年受到中國政府的積極推動5G商轉的帶動，全年5G智能手機生產總量約達2.4億部，滲透率19%。其中中國品牌市佔約六成。2021年市場將持續圍繞5G話題，隨着各國陸續恢復5G建設，行動處理器大廠也相繼推出中低階5G晶片，預估全球5G智能手機生產總量約5億部，滲透率將快速提升至37%。