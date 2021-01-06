上市公司炒股表現曝光　時富掃強股速賺五球　必瘦站情傾FAANG

港股去年波動得像坐過山車一樣，全年埋單要跌958點或3.4%，惟不乏倍升股，如小米（1810）、比亞迪（1211）升幅達兩倍及四倍。除了吸引散戶落場，就連許多上市公司都一齊落場炒股「賺外快」，新股、短炒、長揸樣樣齊！

其中，時富金融（0510）堪稱科網炒家，不乏強勢股，「ATMXJ」之中，除了阿里巴巴全部有沾手，已沽貨的賺五球；而實體經濟不景氣下，也有公司如專業旅運（1235）借炒股「搵外快」。

比亞迪去年股價大升四倍。（VCG）

科網炒家︰時富速賺逾五球

散戶熱衷炒股，短炒十分常見，部份上市公司去年都趁市旺落場「大顯身手」，其中炒得最熾熱的非時富金融莫屬，只計公司所披露的資訊，去年買入5隻當炒港股，包括騰訊（0700）、美團（3690）、京東（9618）、小米及比亞迪 ，買入價分別是571元、289.4元、327.3元、25.79元及185元。

翻查資料，上述五隻股票均於去年11月買入，12月賣出，短短一個月速賺535萬元，用「科網炒家」作形容，絕不為過。以美團為例，時富金融於去年11月9至11日分階段買入66,000股，11月16日沽清，10日內速賺200萬元。

時富金融去年11 月，單是短炒美團，已速賺200萬元。（時富金融通告截圖）

在嚐得短炒的甜頭後，時富再於去年12月重新買入騰訊及美團，分別以成本價575.7元及301.45元，買入53,500股及69,000股，以去年12月31日收市價計，兩隻股份現時帳面合計蝕近110萬元。不過計及早前已落袋的利潤，埋單仍賺425萬元。有趣的事，時富昨日﹙5日﹚一改「口味」，買入舊經濟股，公布斥約990萬元，購入21萬股中移動﹙0941﹚。

值得一提，時富去年上半年收入為5,050.2萬元，虧損為2,812.4萬元，炒股好搵過本業。

耀才短炒阿里 少賺逾5,000萬

未知是否「近水樓台」，另一券商股耀才證券（1428）都有短炒新經濟股，去年2月及3月以平均價194.41元買入50萬股阿里巴巴（9988），但去年3月至5月便以198.39元均價賣出43.96萬股，賺約175萬元。不過，其後阿里巴巴曾在10月尾升至309元歷史高位，以耀才持貨50萬股來計，最多可賺5,729.5萬元！即使以去年12月31日收市價232.6元來計，50萬股倘未沽出，帳面仍可賺1,909.5萬元。

受疫情影響，專業旅運（1235）截至9月底止半年業績，虧損擴大至1,942萬元。（專業旅運facebook）

專業旅運添食港交所

受疫情影響，專業旅運（1235）本業大受影響， 去年9月底止半年業績，只錄得收益258萬元，按年下降98.4%。期內虧損擴至1,942萬元，2019年同期虧損1,219萬元。旅遊無得做，短炒反而有得賺。

去年12月初，該公司以530萬元高追買入13,500股港交所，每股買入成本396.3元，月尾則以414元賣出7,500股，獲利13.2萬元。不過，專業旅運並無盡沽港交所，還在425.9元加注4,000股，成本170.36萬元，繼續揸住過年。近日港交所持續破頂，以現時持股10,000股，周二（5日）收市價457元來計，市值457萬元。該10,000股持貨成本為408.14萬元，每股均價約408.14元，帳面暫賺48.86萬元。

京東集團在醫藥電商及互聯網醫療領域佈局多年，如今進入收穫期。（京東健康官網）

新股派對︰ 創仔5球抽京東健康 僅獲四手

另外，去年新股「開P」，不乏倍升股，如思摩爾（6969）、明源雲（0909），引來部份上市公司瞄準同樣熱炒的新股市場。

去年「凍資王」螞蟻集團上市觸礁，但招股熱吸引了至少五間上市公司青睞，包括宏安（1222）、領智金融（8163）、茂宸集團（0273）、未來發展（1259）及阿仕特朗金融（8333）。其中又以茂宸及宏安最「勇」，分別斥資2.4億元及1.6億元認購螞蟻。

而領智金融可算是「新股玩家」，除了認購螞蟻，還認購了京東健康（6618）及恒大物業（6666），分別運用了499萬元及492萬元認購。但新股中籤率低，最終只獲派200股京東健康及18,000股恒大物業。換言之，斥資500萬元認購京東健康，也只中得四手，即使京東健康上市股價累升逾倍，但持貨至今也只賺約14,000元。

新世紀斥資800萬元買入16萬股長和長揸收息。（資料圖片）

愛長揸：新世紀買舊經濟收息

有人愛短炒，有人愛長揸，上市公司也不例外，新世紀（0234）及必瘦站（1830）分別持有一籃子舊經濟收息股及新經濟增長股。

新世紀對年輕股民來說或許有點陌生，本業為物業收租、投資及證券買賣、郵輪租賃，以及放債業務。但大股東黃昭麟並非等閒之輩，據報道他生於新加坡，原本只是個普通導遊，後來輾轉到了澳門發展，得到「賭王」何鴻燊青睞，賺得第一桶金創業，其後更由賭廳廳主搖身一變成為上市公司主席。

新世紀全倉舊經濟股，去年難免跑輸大市。（新世紀年報截圖）

新世紀2016年首次披露買股票，當時只持有盈富基金（2800）、恒大地產（3333）、雅居樂（3383）及中國銀行（3988）。至2020年中期業績，公司持股名單擴大了不少，但清一色仍然是「舊經濟股」，包括長和（0001）、煤氣（0003）、恒地（0012）、新地（0016）、港交所（0388）、建行（0939）、中移動（0941）、平保（2318），每股成本分別是50元、11.92元、34.23元、106.65元、264元、5.83元、54.93元及82.12元，總買入成本達7,000萬元。今年受疫情影響，舊經濟股跑輸大市，雖然買入價低，但以去年12月31日收市價計，埋單計帳面仍蝕260萬元。

必瘦站鍾情中美兩地的科網增長股。（必瘦站官網圖片）

愛長揸：必瘦站押注新經濟增長股

必瘦站2018年首次披露持有80,000股騰訊，投資成本3,022.4萬元，即買入價約為377.8元。除了港股，還有買入美股且鍾情科技股，2018年第一隻買入的是微軟（MSFT），其後逐步增持，「FAANG」之中買入四隻，包括Facebook（FB）、Amazon（AMZN）、蘋果公司（AAPL）、Alphabet公司（GOOG）。

必瘦站鍾情科技股。（必瘦站年報截圖）

除了美股之外，據公司中期報告﹙截至去年9月﹚，必瘦站現持有港鐵（0066）、恒生（0011）、騰訊及阿里巴巴。由於騰訊早年買入價低，帳面仍賺錢，但其餘港鐵、恒生及阿里巴巴均蝕錢，以去年12月31日收市價計，仍然潛水，帳面全年埋單蝕545萬元。

必瘦站買入恒生及港鐵收息。（必瘦站年報截圖）

梁杰文：買得少不披露無大問題

除了上述股份，據公司披露，華泰瑞銀（8006）、華僑城（3366）、新威國際（0058）、世紀建業（0079）、高山企業（0616）、中譽集團（0985）等過去一年都有買賣股票，其中中譽在去年6月斥資4,070萬元買入309.75萬股中國神華（1088），投資成本13.14元，去年12月底市值4522萬元，半年間帳面賺了5球。

根據《上市規則》第14條，現時上市公司買入沒有關連的上市證券，資金於資產比率5%以上，但低於25%須披露。換言之，金額低於資產比率5%就毋須披露。宏高證券投資經理梁杰文表示，假如相關金額低於資產比率5%，相信只是一筆小數目，「就算是上市公司買股票，並不是每次都投放幾百萬去買股票，有時幾萬蚊都有得炒，數目太細不作出披露亦無大問題，難道每次買幾萬蚊股票都出通告！」他笑言，疫情之下，買得少「蝕哂」都未必夠本業虧損得多。

宏高證券投資經理梁杰文認為，假如上市公司真的有閒錢未有用途，情願派息予股東。（張浩維攝）

倘有閒錢 倒不如派息

他認為假如上市公司有多餘錢，買股票作投資增值亦無可厚非，不過要留意上市公司買什麼股份，假如買入細價股如「謎網股」就需要留意。梁杰文續稱，倘上市公司動用資金「短炒」及抽新股，則予人有點「不務正業」的感覺，「近來抽新股中得不多，可以賺到幾多錢？」至於短炒，亦同樣不會賺得多，他形容管理層將心思放於炒股上，是「費時失事」，將心力回歸本業比較好。

此外，假如上市公司真的有閒錢未有用途，情願派息予股東。梁杰文補充，就算上市公司真的低位買中好股票贏錢，市場只會認定這是一次性回報，並不會因此而提升公司價值，直言是百害而無一利，「炒股炒得好唔會加分，但你炒輸錢就會扣分！」