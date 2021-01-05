騰訊金融學院辦線上線下金融科技賽　逾60隊大灣區內大學隊伍參加

騰訊金融學院（香港）最近成功舉辦首個線上線下騰訊金融學院金融科技比賽，比賽由騰訊金融學院（香港）主辦、 Fusion Bank 和WeChat Pay HK協辦，並獲香港金融管理局及香港科技園公司（科技園公司）合辦的金融+科技創新協作平台的支持。比賽共吸引超過60隊來自粵港澳大灣區內大學的隊伍報名參加。

來自香港中文大學、香港科技大學和香港大學的團隊分別奪得冠、亞、季軍，除現金獎勵外，得獎隊伍有機會加入科技園公司的前期培育「STEP計劃」，進一步研發產品構思，為踏入創業領域打穩基礎。

比賽以「科技向善」為題，旨在通過充分發揮創意及善用先進科技，為社會所面臨的各種挑戰提供創新解決方案及提升生活質素。各個得獎項目及APP/應用程式原型均展示了推動金融互聯互通和普惠金融的嶄新觀點，評委認為得獎項目注入了新一代年輕人的思維，並緊貼大灣區未來發展趨勢，具備了極佳發展潛力。

創新及科技局副局長鍾偉强表示，政府提供大量資源，幫助年輕人實現夢想和發展潛能，亦需要與不同的優良企業攜手合作。

大灣區發展蓬勃帶來無限商機

騰訊副總裁、Fusion Bank董事長、騰訊金融學院（香港）院長賴智明表示，疫情加快了全球各地推行數碼化發展，樂見學生在騰訊金融學院金融科技比賽中大放異彩，隨着大灣區蓬勃發展，帶來無限機遇，人才培育對於支持行業的可持續發展尤為重要。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園公司一直致力促進香港創新科技生態圈的發展，會繼續積極培訓人才和科技創業家，助他們開發創新的解決方案，為行業帶來新氣象。