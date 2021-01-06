美股｜三大指數齊升　富途升兩成破頂　期油升5%油股表現出色

新年第二個交易日，美股一洗前一日頹風，不但三大指數今日齊升，個股比指數升幅更大。隨著WTI原油期貨價格急升5%，多隻石油股領跑標普500成分股，日中升幅一度超過12%。值得留意的是在納斯達克上市的本港股票交易平台富途控股（FUTU）昨日股價一度高見59.75美元，升幅超過兩成，創52周新高。拼多多ADR、京東、網易收市分別錄得12.244%、10.622%、4.993%的升幅。阿里巴巴ADR 升4.96%。

美國股市：圖為2020年12月11日在紐約交易所內（AP）

美股收市，標普500指數報3,726.86升26.21點；納指報12,818.96，升120.51點；道指報30,391.60點，升167.71點。

受沙特阿拉伯宣布從2月到3月底每日減產100萬桶的推動。紐約商品期貨交易所WTI原油期貨價格周二曾高見50.20美元，升幅超過5%，是自去年2月以來首次升過50美元。

標普500成分股中1月5日表現最好的前幾隻，除了科技公司Apache Corp（APA）之外，其餘最少5隻與石油有關，日中升幅超過一成，最高一度升接近13%。Occidental Petroleum西方石油公司（OXY） 收市升10.09%；石油天然氣公司Diamondback Energy Inc (FANG:NASDAQ)收市升9.665%；Marathon Oil馬拉松石油（MRO）收市報升9.078%；美國跨國油田服務公司Halliburton哈里伯頓（HAL）收市報升8.391.17%；EOG Resources（EOG）收市報升8.10%。

納指成分股則繼續由中概股領跑，表現最好前三名的拼多多ADR、京東、網易收市分別錄得12.244%、10.622%、4.993%的升幅。

值得留意的是在納斯達克上市的股票交易平台富途控股（FUTU）周二股價一度高見59.75美元，單日股價升幅超過兩成，創52周新高，收市報58.66美元，升19.86%。而其52周的最低價是去年3月，8.16美元。

阿里巴巴ADR 升4.96%，收市報239.23 美元。