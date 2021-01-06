中國商務部等12部門推五大舉措提振消費　開展新一輪汽車下鄉

昨日（5日），中國商務部等12部門印發《關於提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知》。《通知》提出五個方面工作任務：一是穩定和擴大汽車消費；二是促進家電傢俱家裝消費；三是提振餐飲消費；四是補齊農村消費短板弱項；五是強化政策保障。從《通知》的內容來看，四個行業將迎來重磅利好。這四個行業分別是汽車（特別是新能源汽車）、家電、餐飲消費（包括酒類、飯店等）、物流（特別是冷鏈）。

《通知》提出五個方面的工作任務：

一、穩定和擴大汽車消費。釋放汽車消費潛力，鼓勵有關城市優化限購措施，增加號牌指標投放。開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車併購買新車，給予補貼。改善汽車使用條件，加強停車場、充電樁等設施建設，鼓勵充電樁運營企業適當下調充電服務費。優化汽車管理和服務，優化機動車安全技術檢驗機構資質認定條件，鼓勵具備條件的加油站發展非油品業務，鼓勵高速公路服務區豐富商業業態、打造交通出行消費集聚區。

二、促進家電傢俱家裝消費。激活家電傢俱市場，鼓勵有條件的地區對淘汰舊家電傢俱併購買綠色智能家電、環保傢俱給予補貼。支持廢舊物資回收體系建設，合理設置廢舊大宗商品回收處理中心、回收運輸中轉站，按照城市公共基礎設施給予保障。放寬廢舊物資回收車輛、傢俱配送車輛進城、進小區限制。

三、提振餐飲消費。完善相關扶持政策，促進綠色餐飲發展。鼓勵餐飲企業豐富提升菜品，創新線上線下經營模式。完善餐飲服務標準，支持以市場化方式推介優質特色飲食。

四、補齊農村消費短板弱項。完善農村流通體系，以擴大縣域鄉鎮消費為抓手帶動農村消費，加強縣域鄉鎮商貿設施和到村物流站點建設。推動農產品供應鏈轉型升級，完善農產品流通骨幹網絡。加快發展鄉鎮生活服務，支持建設立足鄉村、貼近農民的生活消費服務綜合體，把鄉鎮建成服務農民的區域中心。優化農村消費環境，建立健全跨部門協同監管機制，依法打擊假冒偽劣、虛假宣傳、價格欺詐等違法行為，規範農村市場秩序。

五是強化政策保障。完善惠企政策措施，鼓勵各地通過財政補助、金融支持等手段推動非國有房屋出租人加大租金減免力度。加大金融支持力度，鼓勵金融機構加大對流通行業市場主體的金融支持力度。