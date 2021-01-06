港股全日升42點　中芯曾飆逾19%　物管股當炒永升生活飆2成

美股三大指數向上，市場關注美國佐治亞州的參議院選舉結果，上月美國製造業活動創近兩年半最高，遠好過市場預期，亦帶動大市表現。道指收市報30391點，升167點。標指收市報3726點，升26點。納指收市報12818點，升120點。

【16:10】小米全日跌4%

港股午後持續上升，恒指全日升42點或0.15%，收報27692點；國指收報10899點，升125點或1.17%；恒生科指報8609點，升146點或升1.73%，成交額為2,181億元。

科技股阿里（9988）重上230元，收市報230元或升3.14%；美團（3690）創30天新高，最高見313.8元，收報310元或升4.5%；騰訊（0700）差點觸及600元，收市報596.5元或升2.23%；惟小米（1810）全日跌4%，收報33.9元。

物管股普遍受惠，碧桂園服務（6098）續刷新高，最高見59.4元，收報59元或升16.26%；永升生活服務（1995）最高見20.1元，收報19.8元或升20%；保利物業（6049）最高見70.3元，創30天高，收報70.05元，全日揚22%。

中國移動（0941）午後回升，全日升1.2%，收報46.65元，成交金額45.15億元。另外，中國聯通（0762）再創新高，最高見5.04元，收報5.02元或升3.5%；中國電信（0728）收報2.24元或升3.7%。

中芯國際（0981）曾飆升19.1%，見23.2元，全日升近13%，收報22元，成交金額106億元。

【15:06】內地股市高收 滬深300升穿5400點

內地受市高收，上證收市報3550點，升22點，深成收市報15187點，升40點，滬深300收市報5417點，升49點，創業板收市報3115點，升17點。

【14:38】亞股全面低收

亞太區股市普遍低收，其中台股今早創新高後倒跌，收市報14983點，跌16點，韓國KOSPI指數收市報2968點，跌22點，澳洲ASX 200指數收市報6607點，日股收市報27055點，跌102點。

【13:31】保利物業飆升17.6%

恒指午後跌幅收窄，新報27568點，跌81點或0.29%。國指報10811點，反升37點或0.34%，恒生科指報8565點，升101點或1.2%。

物管股受政策消息利好，碧桂園服務（6098）一度高見58.2元，新報57.9元或升14.1%；永升生活服務（1995）刷新高，最高見20.1元，新報19.98元；保利物業（6049）最高見69.5元，新報67.5元或揚17.6%。

【12:13】港股半日跌239點

港股半日低收，恒指中午收市報27410點，跌239點，國指報10754點，跌19點，恒生科指報8532點，升68點，成交額為1,204.5億元。

阿里（9988）報229元，升2.7%，美團（3690）升4.7%，報310.6元，騰訊（0700）升1.8%，報594元，小米（1810）跌6.1%，報33.15元。

資源股亦上揚，江西銅（0358）升5%，報13.44元，中海油（0883）報7.3元，升3.4%，惟贛鋒（1772）創新高後倒跌，報103.4元，跌0.4%。

半新股方面，農夫山泉（9633）破頂後回軟，跌2.1%，報63.2元，泡泡瑪特（9992）升4.8%，報84.85元，藍月亮（6993）創新高，升1.1%，報17.88元。

港交所（0388）回軟，報448.6元，跌1.8%。

【11:34】小米曾插逾6%

恒指最新報27412點，跌237點，國指最新報10751點，跌22點，恒生科指最新報8516點，升53點。

遭瑞銀降評級至「沽售」，小米（1810）持續向下，現插逾6%，新報33.15元。成交金額57.08億元。

三大中資電訊股中移動（0941）早段抽高後回落，現造價45.7元或跌0.87%；中聯通（0762）跌0.83%；惟中電信（0728）升1.9%，新報2.2元。

【10:45】恒生科指升160點

科技股表現突出，恒生科指最新報8624點，升160點，恒指最新報27578點，跌71點，國指最新報10837點，升62點。

騰訊（0700）迫近600元，報594.5元，升1.9%，阿里（9988）最新報230.6元，升3.4%，美團（3690）升4.9%，報311元，不過小米（1810）卻逆市下跌，報33.4元，跌5.4%。

港交所（0388）最新報452.6元，跌1%。

【09:37】資涼股當炒

資源股表現強勁，江西銅（0358）最新報13.44元，升5%，贛鋒（1772）最新報113.3元，升9.2%，中石油（0857）最新報2.44元，升2.5%，中海油（0883）升4%，最新報7.34元。

【09:30】內地股市高開 台股再創新高

內地股市高開，上證最新報3530點，高開2點，深成最新報15221點，高開73點，滬深300最新報5386點，高開18點，創業板最新報3113點，高開15點。

亞太區股市普遍向下，惟台股仍上揚兼創新高，最新報15120點，升120點，韓國KOSPI指數持平，報2990點，日股跌81點，報27077點，澳洲ASX 200指數最新報6619點，跌62點。

【09:20】恒生指數低開26點

恒生指數低開26點，開報27613點。國指升25點，報10799點。隔晚美國中概電商狂升，京東（9618）跟飆7.4%，開報363.8元。中芯（0981）反彈5%，報20.45元。九毛九（9922）市前錄7億成交，為成交榜榜首，升2%報25.5元。

藥明生物（2269）跌2%，報99.9元。小米（1810）升1.1%，報35.7元。