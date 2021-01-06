2021年美股投資部署　華爾街專家薦15股｜附名單

儘管新冠病毒疫情肆虐，但美國股市在2020年裏的表現還是超出了預期，以有史以來最快的速度從熊市中反彈，到年底為投資者帶來了16%的回報。

《騰訊美股》報道，隨着新冠肺炎疫苗的推出、美聯儲承諾在三年內保持接近於零的利率，以及美國國會通過了新一輪刺激法案以抗擊疫情影響，所謂的「復甦」和「回歸正常」交易可能會在2021年推動股市上漲。而隨着投資者對新冠肺炎疫情的擔憂情緒逐漸消退，新的趨勢出現，美國人開始回歸正常生活，以下這些股票可能受益最大。

1、Crowdstrike（股票代碼：CRWD）。財富管理公司G Squared Private Wealth的創始合夥人及投資組合經理Victoria Greene表示，CrowdStrike在當前這個不斷增長的市場中處於有利地位的原因。該公司的經常性收入增長在這個季度躍升了81%，而未來幾年也可能會增長50%以上，這一增長軌迹對該股來說是關鍵所在。在2020年的交易中，這隻股票累計上漲了260%。

2、Booking（股票代碼：BKNG）。這家在線旅遊公司旗下擁有Booking.com、Kayak和Priceline等品牌。資產管理公司Trim Tabs的投資組合經理Janet Johnston認為，隨着新冠肺炎疫苗目前開始接種，該公司的業務將在2021年反彈。

3、西南航空（股票代碼：LUV）。Janet Johnston認為，隨着2021年裏休閒旅遊的增加以及新冠病毒疫苗的推出，西南航空的股價可能會進一步回升。

4、迪士尼（股票代碼：DIS）。RiverPark Funds的聯合創始人Mitch Rubin表示：「迪士尼獲得了新的動力。」該公司在全球範圍內已經擁有8680萬付費Disney+訂戶，這一數字遠遠超出華爾街的預期。此外，當新冠病毒消散，人們回到迪士尼主題公園，回到電影院觀看迪士尼電影時，該公司的收入也會得到提振。

5、富達國際（股票代碼：FNF）。約翰-夏國賢全球主題機會基金（John Hancock Global Theme Opportunities Fund）的經理Gertjan Van Der Geer表示，由於按2021年預期盈利計算，這家保險公司的預期市盈率還不到10倍，而大盤的市盈率則超過20倍，因此該股可以為投資者提供價值和上行潛力。他還指出，該股的另一個優勢在於擁有「3.75%的股息率」，遠高於10年期美國國債0.94%的收益率。

6、雷神公司（股票代碼：RTX）。這是一家國防承包商和航空航天巨頭，投資公司ClearBridge Investments的分析師Mike Clarfeld表示，當全球旅遊復甦、新冠病毒相關擔憂情緒和旅行禁令緩解時，該公司「已經做好了反彈的準備」。

7、保險公司Travelers（股票代碼：TRV）。公司提供了「頗有吸引力的估值」，而在當前的美股市場上很難找到相對於收益來說價格便宜的股票。Mike Clarfeld說，這家財產和意外傷害保險公司的市盈率約為13倍。相比之下，整體市場的市盈率在20倍以上。

8、電腦晶片製造商德州儀器（股票代碼：TXN）。戈蘭表示，該公司將從新冠病毒大流行後的經濟反彈中受益，原因是該公司「超過50%的業務與工業和汽車終端市場有關。」

9、PayPal（股票代碼：PYPL）。金融服務公司Cornerstone Financial Services的管理合夥人Daniel Milan表示，雖然2020年的股價上漲拉高了該股的估值，但未來「還有很大的上升空間」，原因是隨着非接觸式支付方式被「廣泛採用」，PayPal的支付服務仍有增長機會。另外，PayPal已經推出了加密貨幣業務，從而為其帶來了另一個營收來源。

10、希爾頓酒店（股票代碼：HLT）。Daniel Milan表示，如果有一家酒店或旅遊股在「重啟」交易中的表現會好於大盤，那就是希爾頓酒店了。隨着疫情的消退，人們對酒店客房的需求將會回升。

11、美國運通（股票代碼：AXP）。Daniel Milan表示，美國運通將受益於全球經濟的「重新開放」，以及美國和海外消費者和商人支出的增加。

12、AutoZone（股票代碼：AZO）。Parco聯合創始人兼財務總監John Mantia表示：「駕駛里程數應該會增加。」而這就意味着，汽車零部件供應商AutoZone將在其零售店和網上賣出更多的東西。

13、尼爾森（股票代碼：NLSN）。Ariel Investments的副董事長兼投資集團負責人Charlie Bobrinskoy表示：「尼爾森將有一個新的收視率系統，將把有線電視和流媒體計算在內。」他預測，該股明年可能會從現在的20美元左右漲至30美元。

14、瑞德集團（股票代碼：LAZ）。Charlie Bobrinskoy表示，這家從事併購交易並管理資金的投行「在經濟復甦後將會有非常好的表現」，原因是隨着此前遭受重創的經濟在新冠肺炎疫情消退之後開始提速，預計會有更多的交易流。

15、世界摔角娛樂公司（股票代碼：WWE）。投資公司Royce Investment Partners的投資組合經理Miles Lewis表示，世界摔角娛樂公司通過電視和按次付費活動創造收入的能力是關鍵，該公司從與廣播公司的內容交易中賺錢，因此即使由於新冠肺炎的限制而沒有舉辦競技場活動，收入也會增加。