醫渡科技（2158）孖展錄1953億　超購475倍｜新股IPO

騰訊（0700）有份投資的醫渡科技（2158）今截孖展，截至1月6日下午6時，綜合9間券商數據，累計孖展額錄1,953億元，超購475倍，其中耀才借出368億元，華泰借出276億元，富途借出266億元，輝立借出262億元。

醫渡科技1月7日截止招股流程，擬發行1.56億股股份，公開發售佔10%，國際配售90%，招股價介乎23.5至26.3元，集資最多41.1億元，每手100股，入場費2,656.5元，預期1月15日上市，聯席保薦人為高盛、中金。

有「醫療AI和大數據」概念的醫渡科技，主要為醫療行業參與者（包括醫院、製藥、生物技術及醫療設備公司、研究機構、保險公司、醫生和患者以及監管機構及政策制定者）提供服務。

三大業務分部

公司目前經營三大業務分部，一是大數據平台和解決方案，為醫院的廣泛應用場景 和解決方案賦能，例如醫療研究、臨床診斷和治療及醫院運營管理，幫助幫助監管機構及政策制定者匯集數據，以助公共衛生監控、疫情響應及人口健康管理。

二是生命科學解決方案，向製藥、生物技術和醫療設備公司，以及其他參與臨床開發過程的公司提供分析驅動型臨床開發、基於真實世界證據（RWE）的研究以及數字化營銷解決方案。

三是健康管理平台和服務，以「因數健康」為品牌的研究驅動型個人健康管理平台，幫助醫生進行研究和管理患者，平台2020年推出以來，活躍醫生的數量由6月底的7,000名增加至9月底的29,900名。公司還以「因數雲」品牌向保險公司和代理機構提供保險科技和疾病管理解決方案。