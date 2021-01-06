華爾街傳奇投資者警吿：美股「史詩級泡沫」正處於最後階段

因準確預測2000年和2008年美股暴跌而備受讚揚的華爾街傳奇投資者傑雷米·格蘭瑟姆（Jeremy Grantham）近期指出，投資者目前已處於美股「史詩級泡沫」的最後階段。

據《彭博》昨日（5日）報道，傑雷米·格蘭瑟姆當天在一封題為《等待最後一支舞》的信中，重申他對美股前景的悲觀預測，警吿稱美股目前已形成了一個「完全成熟的史詩級泡沫」，在投資者「歇斯底里的投機性」行為下，股票正在遠離合理價格，甚至美聯儲也無法阻止這場「迫在眉睫」的崩潰。

傑雷米·格蘭瑟姆指出，在最近幾個月內，敵對情緒正在明顯上升，作為一名市場歷史學者，相信投資者們目前處於泡沫的最後階段，而一次成功的看跌預測遲早會意味着「投資者慶幸自己已然離場」。

報道指出，雖然傑雷米·格蘭瑟姆並未在信中指出何時或何種因素會終結這場異乎尋常的行情，但他斷言清算終會到來，就像1720年發生的「南海泡沫」（South Sea Bubble）、1929年發生美股大崩盤以及2000年發生的互聯網泡沫。

傑雷米·格蘭瑟姆（Jeremy Grantham）警吿：美股目前已形成了一個「完全成熟的史詩級泡沫」（路透社）

另一方面，投資者近年來紛紛放棄GMO，截至2020年12月31日，該公司旗艦基金管理着約66億美元資產，自2015年以來減少一半以上。

此外《彭博》當天還援引了金融服務公司奧本海默控股（Oppenheimer Holdings）策略師約翰·斯托爾茲夫斯（John Stoltzfus）的說法，稱如果民主黨贏得了喬治亞州的兩個參議員席位，預計標普500指數將有可能會下跌6%至10%，因為企業稅率未來將有更大可能大幅上升，從外市場更希望看到國會山有足夠的制衡機制，使權力不受單一政黨所控制。

據瞭解，佐治亞州1月5日就該州兩個參議院席位進行了補選，共和黨參議員凱利·洛夫勒（Kelly Loeffler）與戴維·珀杜 （David Perdue）只要有一人獲勝，共和黨將繼續掌控參議院，如果民主黨兩位參選人喬恩·奧索夫（Jon Ossoff）與拉斐爾·沃諾克（Raphael Warnock）均獲勝，那麼兩黨將在參議院形成均勢，屆時當選副總統賀錦麗（Kamala Harris）將投出關鍵一票，意味着民主黨掌控參議院。

目前有消息稱民主黨已拿下其中一席，官方結果尚未公布。