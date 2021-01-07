Nvidia收購英國晶片設計公司ARM　英國「反壟斷部門」展開調查

英國反壟斷部門「競爭與市場管理局」（CMA）今日（6日）表示，將對英偉達（Nvidia）以400億美元收購英國晶片設計公司ARM交易展開調查。

據《新浪科技》消息，CMA稱：「我們可能會評估，如果該交易完成，ARM是否有動機停止向英偉達競爭對手提供IP授權服務，或提高授權價格、降低服務質量。」

英偉達較早前則表示，將繼續把ARM作為一家獨立的子公司運營，採用「客戶中立」和「開放許可」的模式。如果這些公司願意支付費用，就可以獲得許可證，即使他們是英偉達的直接競爭對手。

Nvidia（Reuters）

2020年9月，英偉達與軟銀達成協議，將以約400億美元的價格從軟銀手中收購ARM。如果交易能夠順利完成，按美元價值計算，這將是有史以來最大的一筆半導體交易，並這將締造出西方最大的晶片公司。

對此，分析人士當時就表示，這筆交易顯然不是「家常便飯」，相信個別國家的監管機構將對此進行評估。雖然這將是有史以來最大的一筆半導體交易，但實際上，僅僅基於美元價值來衡量這筆交易，可能遠遠低估了這筆交易的重要性。

黃仁勳形容英偉達與ARM能「互補」，這宗收購是「一生人一次的機會」。（Reuters）

ARM是當前售出的幾乎每一款智能手機的核心，從蘋果iPhone到運行谷歌Android軟件的三星Galaxy設備。除了智能手機處理器，ARM技術還用於集成到各種計算機系統和設備中的許多較小的晶片。

對於英偉達來說，ARM代表着一個機會，可以提振其快速增長的向數據中心銷售晶片組和軟件的業務。此外，這筆交易還將進一步鞏固英偉達的地位，使競爭對手更難撼動其業務。

相比之下，英偉達CEO黃仁勳相對樂觀，認為這筆交易能夠獲得監管部門的批准。在宣布這筆交易時，雙方預計於18個月內完成。