康宏爭奪戰｜ 今召開EGM　郭曉群打破沉默　發聲明「反擊」

康宏環球（1019）今天（7日）下午6時再舉行股東特別大會（EGM），以表決由康宏第二大股東﹑佳兆業（1638）太子爺郭曉群提出罷免多名康宏董事，及提名其本人與港鐵（0066）前主席馬時亨等人為董事的議案。另一邊廂，郭曉群自去年12月告康宏誹謗，及康宏董事作出涉嫌不當行為後，一直無新動作。

面對「台灣幫」早前委任五個新董事，以及擬DQ由郭曉群﹑陳佩雄等股東持有的51.2%股權的權利，沉默多日的郭曉群今日公開發聲明，在EGM舉行前「反擊」。

康宏大股東郭曉群(左二)去年12月告康宏誹謗，及康宏董事作出涉嫌不當行為。(資料圖片)

「本人郭曉群在此嚴正聲明，就本人所知所信，目前並沒有任何執法機關或監管機構就本人持有的康宏環球控股有限公司（上市編號：1019）股票及其相關事宜向本人進行任何調查或訴訟。

另就康宏環球控股有限公司於2021年1月4日刊登、標題為“訴訟的最近進展”的公告中，其中一段指稱“郭先生的委任代表聲稱他（委任代表）控制本公司51.2%的投票權”。本人嚴正聲明，該內容是完全錯誤及誤導公眾，本人或本人的委任代表從來沒有說過控制公司51.2%的投票權。本人保留一切追究法律責任的權利。」