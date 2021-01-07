政府顧問歐錫熊料港府再出招支持經濟　冀市民多為預算案提意見

政府經濟顧問歐錫熊出席「香港經濟前瞻」網上研討會時表示，現時歐美等地疫情仍然持續，令環球經濟前景不太樂觀，縱觀全球大型經濟體，只有中國的經濟增長有較好勢頭，香港作為外向型經濟體，也會受到若干影響，估計未來數月營商環境將較為艱難，特別是旅遊相關行業，將會需要較多時間回復。

港府下月將發表《財政預算案》，不少市民均期望政府可推出更多紓困措施。歐錫熊說政府過去一年已推出超過3,100億元的支援措施，相當於本地生產總值11%，令過去一年錄得有史以來最大的財政預算赤字，但這些措施是相當重要，避免更多公司倒閉，更多人可以保住飯碗，未來政府仍然會適度地推出措施，來支持經濟復甦，措施將會針對受影響的行業及人士，並會盡量為一次性措施，以免增加太多經常性開支，使政府開支不斷膨脹。他續指出政府現正進行財政預算案諮詢，暫未決定推出哪些特定措施，故希望收集更多市民意見。

料港經濟下半年反彈

全球不少國家已開展大規模疫苗接種計劃，包括：美國、歐盟、英國等，歐錫熊形容疫苗推出令經濟「終於看到曙光」，惟因各國推行疫苗注射計劃需時，若果大部分人得以接種疫苗，相信屆時經濟情況將有較大好轉。而隨著本港即將有新型肺炎疫苗供應，估計經濟活動下半年可有較強反彈。他指私人市場普遍預測本港2021年的經濟增長將介乎2%至9%；而IMF及亞洲開發銀行的預測則分別是3.7%及5.1%，顯示大部分人都預期本港今年經濟將會好轉。

在本地失業率方面，歐錫熊認為第四波疫情將導致本港上季失業率或輕微上升，當中旅遊業、餐飲業、低技術勞工等將受較大影響，未來失業率會否再創新高，就要視乎本港能否短期內控制好疫情。