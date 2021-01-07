康宏爭奪戰｜郭曉群持股近45億股　股東會主席裁定僅2000股有效

停牌逾3年的康宏（1019），兩大股東陣營，即台灣幫及深圳幫硝煙再起。公司今日﹙7日﹚下午6點舉行股東特別大會（EGM），繼續處理由深圳幫郭曉群提出的罷免現屆董事議程。

現場消息指，在EGM會場內，雙方陣營均提出反對對方的投票權，日前才獲委任為康宏執行董事的黃雪輝擔任股東會主席，他裁定深圳佳兆業（1638）太子爺、康宏另一大股東郭曉群股份只有2,000股有效，其餘無效。

場內有股東向主席了解郭曉群一方股份被裁定無效原因，欲查詢除了曹貴子因素外，還有什麼原因致令股份無效，主席並未回答。另外，黃雪輝裁定，其他股東的股份有效。

據港交所（0388）權益披露顯示，郭曉群持有康宏29.91%股權﹙約44.68億股﹚。在去年11月下旬舉行的EGM，佳兆業高級顧問譚禮寧在會上提出已獲股東51.2%授權。惟在今日舉行的EGM前夕，康宏率先發通告，指計劃尋求禁制令，禁止郭曉群等人行使其投票權，理由是除了郭曉群原有持股，51.2%其餘股權內，大部分是透過謎網公司的聯繫人以不同形式獲取。

康宏於今日收市後﹑即EGM舉行前夕發出公告，指出灣仔互信大廈為是次EGM的唯一場地。

公司又指出，從近日媒體亦注意到，自稱為「一群康宏股東」就公司事務提出多條問題，要求董事會於EGM續會上回應。鑑於在去年12月24日股東特別大會續會通告中訂明事項的本質及根據公司章程，股東特別大會續會僅處理訂明事項及因訂明事項而引致的事項。

公司指出如對事務有任何疑問，邀請成員直接書面致函董事會，並會在適當情況下可酌情以書面﹑公告或其他方式作回應。公司指出於今年1月3日有關財務業績刊發及公司股東周年大會的最新進展的公告所載，預期在今年2月底前召開股東周年大會（假設尚未完成經審核賬目於今年1月底完成及落實）。

根據公司章程，成員﹑彼等之委任代表及授權代表，將有機會在該場合發表意見及提問。

公司指出，正就近日媒體報導尋求意見，將保留權利，並適時以公告或其他方式作回應。