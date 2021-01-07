康宏爭奪戰｜EGM火速結束　郭曉群股權再被DQ　馬時亨批會議不公

康宏環球（1019）董事會爭奪戰，今日戰火重燃。下午6時，公司於灣仔互信大廈舉行股東特別大會續會，以處理由第二大股東﹑佳兆業（1638）太子爺郭曉群提出罷免公司多名董事，及提及其本人及港鐵（0066）前主席馬時亨為董事的決議案。會議由執行董事黃雪輝任主席，並於會上宣布由郭曉群持有的逾44億股票中，只有2,000票屬有效。會議最終舉行了20分鐘便結束，除了遭黃雪輝裁定郭曉群的股份無效，其餘在場股東都成功投票。

譚禮寧澄清﹕只是代表公司51.2%股權的股東

一與去年11月26日舉行的股東特別大會，在互信大廈舉行的會議完結後，由佳兆業一方的人士，在灣仔皇悅酒店舉行股東會議。今次會議，設有投票環節，表決議案正是罷免康宏目前董事局內多名董事，及委任郭曉群等人加入董事局。

據初步點算結果，持有53.53%股權的股東有份出席投票，股數約為79.96億股。被問及今場大會的合法性，佳兆業高級顧問譚禮寧表示，正與律師商討中。

對於台灣幫擬DQ持有公司總發行股本逾51.2%股份的股東權利，譚禮寧即場播放錄音，證明自己沒有講過取得51.2%股權，澄清自己只是說「代表」51.2%股東而已。

馬時亨及謝偉俊都有出席由譚禮寧舉行股東大會。（余俊亮攝）

馬時亨﹕新委任董究未經股東授權

馬時亨提及康宏舉行的股東會有不公平情況出現，透露有股東提出不應讓郭曉群一方投票，再次以公司74章程DQ郭近30%股權，但事實上，郭曉群今日已經發聲明，重申自己的股票沒有受任何監管機構調查或訴訟。「11月26日至今，新增三個執董、兩個非執董，我們要求新增六個人入局，他們新增五個人，現時一間停牌公司，有16個董事，情況十分荒謬。」

馬時亨亦提及董事會中有不公平情況出現，「新委任的董事之中，只有兩個有披露薪酬，分別是36萬及420萬，但其他均沒有披露。」他亦提及這些新委任的董事，均沒有股東授權。

馬時亨最後再次指康宏的公司管治，「沒有最差，只有更更差」。

第二場股東大會在灣仔皇悅酒店舉行。（余俊亮攝）

謝偉俊﹕會議主席選擇性反對

至於代表小股東的謝偉俊議員，雖然今日成功進入會場，但卻無法向董事提問。他亦提及主席不公平，「EGM內有大細超的情況出現，有股東同樣以訴訟原因提出反對Eagle Legacy Limited及Oceana Glory Limited的股份，但主席選擇性反對，證明74章程的不公平。」

譚禮寧強調，法庭從沒有挑戰郭曉群的股合法股東地位，只是裁定主席有什麼權力，「郭曉群的股票在市場上買入，在CCASS上可追查，康宏通過謎網50來抹黑郭曉群的股票。過往證監從來沒有因謎網50來起訴任何人。」他再指，從沒有見過一間公司的董事，會控告自己大股東。