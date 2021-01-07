紐交所決定將中移動等三大電訊公司ADR除牌　聯通表示失望

紐約證券交易所最終決定將中國移動（0941）﹑中國聯通（0762）及中國電信（0728）的美國預托證券（ADR），從本月11日起除牌。消息觸發三者股價大跌，中移動收市報43.3元，跌7.2%，聯通跌11.4%，收市報4.45元，中電信收市報2.03元，跌9.4%。

中移動於收市後發出公告，指出已在美東標準時間1月6日收到紐交所通合，紐交所再次推翻先前的決定，亦已決定重新啟動ADR下市程序，以遵守行政命令。該最新決定乃基於美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）向紐交所提供具體指引，根據該行政命令第1（a）（i）條，自美東時間本月11日上午9時30分開始，不得進行該行政命令中規定的若干交易，包括對ADR的交易。

中移動又指出，紐交所獲告知全國證券結算公司會在美東時間1月8日，執行ADR交易結算，其ADR會在11日上午4時暫停買賣。紐交所向美國證券交易委員會提出申請，於完成包括對紐交所監管部門職員決定提出的上訴在內的所有適用程序後，會在美國下市。

中電信均表示深感遺憾

聯通亦指出已收到有關通知，其ADR交易會在本月11日上午4時暫停買賣。紐交所向美國證券交易委員會提出申請，於完成包括對紐交所監管部門職員決定提出的上訴在內的所有適用程序後，會在美國下市。同時指出對紐交所多次推翻其自身決定感到失望，損害了公司及股東利益。

中國信回應稱，該公司於2021年1月6日收到紐約證交所的進一步通知，紐約證交所再次推翻其先前的決定，亦即紐約證交所監管部門已經決定重新啟動美國存托股份之下市程序，以遵守該行政命令。

中國電信表示，公司對紐約證交所上述決定和行為深感遺憾，紐約證交所自身決定的反覆和衝突，損害了本公司及其股東的利益。