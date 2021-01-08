美債息升穿1厘　帶動滙控股價　專家料銀行股享受估值修復

恒生指數昨日﹙7日﹚收市偏軟，報27548點，跌143點或0.52%，但4個分類指數當中，金融分類指數一枝獨秀，升714點或1.93%，報37783點。當中滙豐控股（0005）一度抽升5.5%，收市報43.4元，仍升4.6%。另一金融股友邦保險（1299）更創歷史高位98.8元，收報97.15元，仍升2.1%。

美國10年期國債孳息率升穿1厘，利好銀行股。﹙資料圖片﹚

料美長債息續升 帶動大型銀行

輝立證券及輝立資本管理董事黃瑋傑表示，美國10年期國債孳息率升穿1厘，帶動大型銀行，例如滙豐、渣打﹙2888﹚受惠，他相信息率升勢今年會延續，因風險胃納回升，加上預期通脹升溫，去年底很多投行都已對10年期國債孳息有上升的預期，部分更預期升至1.45厘，黃瑋傑則認為會是升至1.3厘。若10年期債息續升，這類大型銀行股仍會在短期內上升，但長線投資角度而言，滙豐ROE過低（2020年截至第3季末，平均普通股股東權益回報率2.7%），故有關因素只不過是短期利好。

黃續指，由於目前經濟不是處於很強的情況，相信債息會有見頂的時候，市場現估頂位會是1.3厘至1.5厘，故現時至頂位之間的這段時間，銀行股價或續上升。倘債息續升至近頂位，投資者或要審慎看待，且市場反應往往走在經濟或業績公布之前，當銀行股價無反應甚至是回落，或反映市場認為債息將見頂。

他相信若債息上至1.3厘，滙豐股價或會再推高，但由於去年曾由27.5低位升至44元，都已反映未來恢復派息及債息上升的預期，之後如果由1厘升至1.3厘，滙控股價也不應會有去年的大升幅，今年上望目標價47元。

黃瑋傑認為，滙控股價今年或見47元。（資料圖片﹚

「C基金」李浩德：滙控年內有望到60蚊

「C基金」基金經理、鵬格斯資產管理首席投資總監李浩德對滙控走勢更加樂觀，他明言滙控今年是其「心水愛股」，其十大持倉之一。他指隨着疫苗面世，疫情會受控，未來一年經濟會復蘇，銀行可從而受惠經濟回復，相信今年在信貸增長、壞賬撥備，都有明顯改善，而隨經濟復蘇，通脹壓力或重臨，未來長息有升的空間，帶動利率曲線回升，銀行息差收入應有明顯改善。

李表示，其實很多投資者未必對滙控的動向敏感，倘今年最終成功實現派息，雖受監管機構限制下未能全數派發，但股價都有望到60元。他相信銀行業板塊，尤以國際大行因能回復派息，而股價會受惠。他表明今年投資部署會是新經濟股佔比七成、舊經濟股三成。

友邦股價更創歷史新高，內地、東南亞業務具潛力。﹙資料圖片﹚

黃瑋傑：友邦內地、東南亞業務具潛力

至於另一金融股友邦，股價更創歷史新高，黃認為，友邦亦受惠於美國10年期國債孳息率上升，且其跑贏其他保險股，是因市場預期其在中國未來業務會進一步增長，加上其有東南亞業務，在新加坡、馬來西亞的市場地位首屈一指，「東盟國家5、6億人口，若經濟增長、人口年輕化，會帶動東南亞業務發展，年內股價或可見110元」。

他又指，近期舊經濟股股價升，部分可能是來自新經濟股資金的轉換，新經濟股當中亦會有資金輪動情況，資金或避開內地反壟斷法、美國禁令等有不穩定因素的股份。然而資金亦非一面倒流動往舊經濟板塊，也有流入新經濟股當中沒有那麼多負面因素的個股，例如網易（9999）。且不穩定因素效應不會為時太久，當塵埃落定，資金自會回流，「資金始終是買增長類，銀行股在內的舊經濟現在享受的是估值的修復，或之前受疫情影響而有恢復，但程度只是例如本來賺10蚊，但因為疫情而只賺5蚊，現時慢慢恢復到賺10蚊，但無實質增長，新經濟股則是疫情中本來賺10蚊，但能賺到15至20蚊」。