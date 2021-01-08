Tesla成全美第五大市值上市公司　單日成交額逾390億美元

Tesla（特斯拉）1月7日股價在放量交易中飆升至創紀錄高點，市值首次超越Facebook，成為美股第五大上市公司，而該公司首席執行官（CEO）馬斯克（Elon Musk）身家也飆升至1,885億元（美元‧下同），超過亞馬遜（Amazon）CEO貝佐斯（Jeff Bezos），成為新的全球首富。

特斯拉收盤上漲近8%，報816元，公司市值達到7,740億元，而臉書上漲約2%至7,650億元。

特斯拉成交額超過390億元，創下該股單日成交最高紀錄，超過了緊隨其後的三隻成交量最多的股票的總和，即蘋果、阿里巴巴和亞馬遜。

隨着特斯拉股價持續上漲，RBC將該股評級從「跑輸大市」上調至「與大市持平」。RBD分析師Joseph Spak表示，他此前低估了特斯拉利用股價飆升籌集資金，為公司擴張融資的能力。

Spak寫道：「我們重新審視了特斯拉的增長機會，我們對特斯拉定位和估值的錯誤之處，並得出結論認為，股價本身可能在某種程度上對特斯拉的增長和戰略起到自我實現的作用。」

根據Refinitiv的數據，目前分析師們平均預計特斯拉2020年淨利潤為12億元，相比之下，通用汽車預期淨利潤為58億元，Facebook預期淨利潤為271億元。