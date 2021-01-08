鱷魚恤主席林建名逝世　享年84歲　公司﹕感謝其作出的寶貴貢獻

鱷魚恤（0122）主席兼行政總裁林建名逝世，享年84歲。
鱷魚恤在中午收市後發公告，指出林建名今日與世長辭。董事會對其辭世表示深切哀悼，並向其家屬致以最深切慰問，同時衷心感謝他一直以來對公司作出寶貴貢獻，並認為其辭世不會對公司營運做成重大影響。
公司指出董事會將重組其架構，並適時刊發進一步公布。
鱷魚恤半日升13.6%，中午收市報0.375元。
4名子女聯名發文﹕默默悼念他
今早林建名的4名子女﹕林煒珊﹑林煒琦﹑林煒珽及林孝信聯名於Facebook發文，表示父親今晨已於養和醫院離世，享年84歲。
「謹以至悲至悼哀告，先父林建名不幸因病突於1月8日在養和醫院離世，家人均陪伴在側。先父投身商界，足跡廣及多個界別；同時積極參與娛樂、體育及公益事務。對家人、摯友及下屬關懷備至。
斯人已去，長歌當哭，我們只有默默悼念他。瀟洒的真性情令他相識滿天下，對社會建樹良多，是我們家人一個良好典範。他雖化作一縷輕煙往生極樂，但音容笑貌開心大少的形象將會永遠活在我們心中。
在此謹代表家人感謝他所愛的摯親好友。有關喪禮詳情將作安排後，再行公告。」
林建名為已故富商林百欣與元賴元芳長子，生前活躍於多個界別，包括商界﹑娛樂及體育界。
據鱷魚恤年報內指出，除為公司主席兼行政總裁外，亦是麗新製衣（0191）主席兼執行董事﹑麗新發展（0488）非執行董事﹑麗豐（1125）副主席兼執行董事。同時指出林建名從1985年起參與製衣業務的日常管理運作，並在物業發展及投資方面具有廣泛經驗。
午後麗國﹑麗展及麗豐亦發出公告，指出林建名對麗新集團成長及發展作出巨大貢獻，其辭世實為公司重大損失；又指出各公司繼續按其董事會既定的業務策略營計。麗國指出將委任新主席，並適時刊發進一步公告。
各公司董事會謹代表麗新集團公司仝人，對林建名家屬致以最深切慰問。
林建名在體育及娛樂界亦相當具名氣，其本人正是足球聯賽球隊﹕香港超級聯賽的東方龍獅會長。他亦是本港娛樂公司大名娛樂的老闆。