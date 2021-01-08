鱷魚恤主席林建名逝世　享年84歲　公司﹕感謝其作出的寶貴貢獻

鱷魚恤（0122）主席兼行政總裁林建名逝世，享年84歲。

鱷魚恤在中午收市後發公告，指出林建名今日與世長辭。董事會對其辭世表示深切哀悼，並向其家屬致以最深切慰問，同時衷心感謝他一直以來對公司作出寶貴貢獻，並認為其辭世不會對公司營運做成重大影響。

公司指出董事會將重組其架構，並適時刊發進一步公布。

鱷魚恤半日升13.6%，中午收市報0.375元。

4名子女聯名發文﹕默默悼念他

今早林建名的4名子女﹕林煒珊﹑林煒琦﹑林煒珽及林孝信聯名於Facebook發文，表示父親今晨已於養和醫院離世，享年84歲。

「謹以至悲至悼哀告，先父林建名不幸因病突於1月8日在養和醫院離世，家人均陪伴在側。先父投身商界，足跡廣及多個界別；同時積極參與娛樂、體育及公益事務。對家人、摯友及下屬關懷備至。

斯人已去，長歌當哭，我們只有默默悼念他。瀟洒的真性情令他相識滿天下，對社會建樹良多，是我們家人一個良好典範。他雖化作一縷輕煙往生極樂，但音容笑貌開心大少的形象將會永遠活在我們心中。

在此謹代表家人感謝他所愛的摯親好友。有關喪禮詳情將作安排後，再行公告。」