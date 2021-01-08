康宏爭奪戰｜郭曉群股權再遭DQ　罷免多名現任董事決議案被否決

康宏環球（1019）董事會爭奪戰已持續多年。目前掌控公司董事會的台灣富邦一方，與公司第二大股東﹑住兆業集團（1638）太子爺郭曉群一方，昨日於灣仔互信大廈舉行的股東特別大會（EGM）再次交鋒。該EGM的決議案是郭曉群一方提出要罷免多名康宏現任董事，並提名由郭曉群本人，以及港鐵（0066）前主席馬時亨等人任董事。擔任會議主席的康宏執行董事黃雪輝，宣布郭曉群手頭上持有的股份中，只有2,000股屬有效。今早康宏公布EGM投票結果，由郭曉群一方提出的罷免包括主席陳志宏等多名董事議案，遭到否決。

贊成罷免多名現任董事的票數比例為40.92%，投反對票比例介乎58至59%。

至於提名郭曉群等人加入董事會的決議案，公司於公告內指出，據主席報告稱，根據公司章程第85（b）條，除退任董事外，任何人均無資格於任何股東上參議董事職務，除非「該人士獲有權出席出席大會並於大會上投票的股東（獲推舉參選的人士除外）以書面通知提名。提名通知連同該人士簽署表明願意參選董事的通知，須於寄發大會通知翌日起七（7日）日期內（或董事會不時釐定之不少於七（7）日之其他期間，即由不早於進行董事選舉的股東大會的通知寄發日期翌日起至不遲於大會日期前七（7）日止）送達總辦事處或過戶登記處。」

公司指出由於並無接獲自郭曉群等人擬擔任董事根據公司章程第85（b）條要求所要提交的通知，故該等提名存在缺陷及屬無效。因此據85（b）條內有關人士的董事提名決議案屬無效，主席宣布相關議案不會在股東特別大會上提呈表決。