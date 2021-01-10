AI老將披戰衣　百度撐起內地自動駕駛大旗｜大盤漫談．伽羅華

久違多年的中國AI科技龍頭百度近日成為社媒平台的話題，一半是歸功於公司的自動駕駛平台Apollo開始步入商用階段，一半是女股神Cathie Wood旗下基金開始建倉，讓百度趕上今輪電動車概念股的瘋炒熱潮，去年末季百度股價因此勁升5成。然而，單靠自動駕駛平台的商業潛力，能否帶挈百度延續升勢？

去年12月8日百度於Apollo生態大會高調發布智艙（車聯網相關產品）、智雲、智駕（自動駕駛）、智圖四大系列的全新智能車產品，大會前由瑞銀打頭陣，給與百度自動駕駛平台Apollo達100億美元估值，而緊隨大會後 ，Cathie Wood旗下Ark Innovation ETF (ARKK) 於10日開始掃入百度，迄今持股佔ARKK比重約逾2%，佔百度股本0.58%（197.98萬股 ），市值約4.76億美元。

Tesla與比亞迪過去一年股價分別升7.7倍及5.3倍，Tesla市值更達8,341.7億美元，超越Facebook．（資料圖片）

對其他公司來說，這只是投資推介的一般手段，但對百度卻是少有與金融市場的互動，公司明顯想改變低調作風，讓市場多了解其於電動車產業的商業模式。

電動車企的投資熱去年由Tesla股價暴升揭開序幕，比亞迪、蔚來、小鵬及理想等一眾車股均獲資金輪流追捧，Tesla與比亞迪過去一年股價分別升7.7倍及5.3倍，Tesla市值更達8,341.7億美元，超越Facebook，緊隨蘋果公司、Amazon、微軟及Alphabet（Google母公司）之後。馬斯克身家亦增至2,100億美元，力壓Amazon創辦人貝索斯成為全球首富。

百度科技實力強 惟市盈率僅22倍

Tesla的成功，證明電動車與自動駕駛系統的結合能爆發出巨大的商業潛力，吸引蘋果公司及Amazon踩過界，冀在電動車市場分一杯羹。然而，作為內地人工智能AI科技的強者，百度股價自2017年10月創272.82美元收市新高後，表現一直差強人意，去季迄今升逾5成至240.25美元，市值亦僅820億美元。在幾乎所有科技股連番破頂，市值動輒數千億美元計，百度股價表現與其科技實力極不匹配，其預測市盈率僅21.9倍，股價平到不講武德，以現價水平計，幾乎未反映自動駕駛業務的價值。

百度搜尋業務有穩定現金流，卻缺乏爆炸性增長，在公司長期不派息下，保留大量現金，但其投資眼光卻不及騰訊與阿里，未能抓緊流動互聯網的巨大商機，予人不懂善用資本的印象。其財務季報顯示，截至去年9月底止，不包括愛奇藝在內，百度的現金、現金等價物、限制現金和短期投資為215億美元，是少數現金水平遠大於債務的科企，公司去年12月底宣布斥資45億美元回購，算是管理層遲來的覺醒。

百度搜尋業務有穩定現金流，卻缺乏爆炸性增長，令股偵長期低迷。（資料圖片）

近年百度銳意在自動駕駛技術發力，分別與多個省市如廣州、上海、北京、長沙及滄州等開放Apollo平台進行測試，為當地公共汽車搭載輔助駕駛系統，探索商業合作的可行性。在去年12月Apollo大會後，市場亦傳出百度與吉利、威馬、廣汽及一汽旗下紅旗就成立電動車合資企業進行商討，至上周五再傳百度與吉利成立電動車的合資企業。據路透報道，吉利只持有合資公司少數權益，百度則擁有主要股權及絕對投票權。由於百度此前與不同車企合作，不排除再有類似成立合資公司的商業安排。

智能車重演手機大戰 少數贏家通吃

自動駕駛系統受到投資市場高度重視，但將其商業化卻非易事。若將智能電動車比作智能手機，自動駕駛系統便是手機的作業系統，便很容易理解這是少數贏家通吃（winner-take-all）的市場模式，Tesla正是覆制蘋果公司iOS封閉性商業圈，Google則希望延續Android於智能手機的成功模式，即是「買硬件搭載軟件」的方式，意味Waymo項目需要與不同車企進行量產合作，擴大平台商業生態的寬廣度，百度也是走同一路線，故此市場普遍將Waymo與百度Apollo的估值相提並論。

有傳百度與吉利成立電動車的合資企業。（資料圖片）

瑞銀予Google自動駕駛項目Waymo的估值為300億美元，摩根士丹利的估值更達1,050億美元，考慮到百度是內地自動駕駛的頭號玩家，AI技術不遜色於Google太多，隨著百度與更多車企落實類似商業安排，其自動駕駛Apollo平台的商業價值會進一步顯現。

由於百度Apollo在汽車智能化領域推出多個拳頭產品，屬於軟硬件結合的汽車智能化解決方案，形象化描述就是智能車的「大腦」。據悉，百度自動駕駛技術ANP（Apollo Navigation Pilot、即業界常說的領航輔助駕駛）已經與廣汽，威馬，長城等品牌開展量產合作，以分享百度的自動駕駛功能更新。

百度押注激光傳感與純視覺方案 不容有失

ANP是建基於目前內地唯一的L4級純視覺方案的自動駕駛技術Apollo Lite，是L4自動駕駛技術降維釋放到輔助駕駛領域的產品。未來3至5年Apollo智駕產品預計前裝量產搭載100萬台。自動駕駛最高技術級別為L5，屬於「零人手介入」的自動，電動車可以在沒有方向盤下自行駕駛，至於Tesla最新純視覺FSD測試版介乎L4至L5級別。值得注意的是，百度早年自動駕駛是傾向Waymo的激光傳感方案，但近年亦開發與Tesla一樣的純視覺方案，百度採取游走兩大技術方案間的策略，相信是不想押注單一方案而失去市場的競爭優勢。

隨著百度與更多車企落實類似商業安排，其自動駕駛Apollo平台的商業價值會進一步顯現。（資料圖片）

隨著內地電動車充電基建設施在未來幾年漸趨完善，有業內人士預測至2025年，內地新能源汽車年銷售將大增至近700萬輛，2030年將達到1,700萬輛。假設百度取得五成市佔率，而每套Apollo產品的銷售收入介乎兩至三萬元人民幣，至2025年將為百度提供每年最多1,000億元人民幣收入，這相當於百度現時一年總營收的八成。當然，能否達到這美好願景，要視乎百度Apollo平台的商業化進度。

不過，近日因美國加大制裁中概股力度，有傳百度已選定中信里昂及高盛安排赴港第二上市，擬集資35億美元，股價或有短炒誘因，突破上次272美元高位再試穿300美元未必沒有可能。