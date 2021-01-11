比特幣玩「過山車」：一度暴跌超10%　24小時爆倉量逾11億美元

1月11日淩晨，比特幣玩起了「過山車」行情。行情數據顯示，比特幣失守37,000美元關口，最低至35,141美元，日內最大跌幅12%。截至發稿，比特幣回升至38,000美元/枚上方。

比特幣家園網數據顯示，過去24小時爆倉量達11.65億美元，24小時內，共有115,138人爆倉。

值得注意的是，上週，比特幣持續瘋狂的上漲走勢，一舉突破4萬美元關口，再度創下歷史新高。但也有數據顯示，下跌的風險或隨時降臨，根據研究機構Flipside Crypto的數據，活躍比特幣賬戶的數量已接近2017年末的歷史高位。Rosenberg Research經濟學家和策略師David Rosenberg表示：「在這麼短的時間內比特幣的拋物線走勢是非常不正常的。」

Skybridge Capital的創始人斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）持有比特幣的大量股份。但即便是他，也表示投資者需要對比特幣保持警惕。他表示，人們雖然已經開始接受比特幣，而且由於它出現在很少的投資組合中，有很大的增長空間。

儘管如此，斯卡拉穆奇認為比特幣仍是一種不穩定的資產，投資它依然是存在風險的。在他看來，比特幣存在崩潰的趨勢。現在是調整的時候了，而且調整可能很猛烈。

斯卡拉穆奇認為，比特幣可能會突然暴跌20%至50%，因此投資者必須非常謹慎。