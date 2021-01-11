盈富基金﹕1月11日起不再對受制裁股份進行任何新投資

盈富基金（2800）指出，美國總統特朗普於去年11月12日簽署行政命令，以處理為中國共產軍事公司提供資金的證券投資的威脅的影響，該行政命令對若干視作與中國軍方有聯繫或向其提供支持的中國公司進行制裁（分別禁止任何美國人士對持有受制裁實體的公開交易證券﹑美國或外國基金衍生證券或旨在為有關證券提供投資機會的任何證券的公開交易證券﹑美國或外國基金，如交易所交易基金（ETF）或其他共同基金，不論有關證券相關指數基金﹑ETF，或其衍生工具的份額多少）進行任何交易。

盈富基金指出，其目標是緊貼恒生指數的投資回報，招股書披露，為達到投資目標，經理人會將盈富基金全部或絕大部份資產投資於恒生指數成份股，比重大致與該等股份佔恒指比重相若。若盈富基金的投資組合與恒指的成份股及權重有任何重大偏差，經理人將會於考慮交易成本及對市場造成的影響後，在合適機調整盈富基金的投資組合。跟從相同的恒生指數成份股未必始終有效率。法律法規或會要求或限制經理人作出若干調整。

從今日（11日）起，不再對受制裁實體進行任何新投資。

遭列入美國政府制裁實體名單中，中海油（0883）﹑中移動（0941）及聯通（0762）均是恒指成份股。

根據盈富基金的信託契約，若跟從恒指成份股或權重不可行，經理人將在計及所有相關市場情況後，運用其專業技能﹑打理能力及判斷力繼續盡全力實現投資目標。

經理人將監控及力圖盡量降低追縱誤差，然而無法保證恒指的表現在任何時候都相同。投資者務請留意，預期上述影響會導致加大追蹤誤差，意味盈富基金的回報有可能與恒指的回報迴然不同。