吉利汽車（0175）：並非與百度合作生產電動車建議交易訂約方

吉利汽車（00175）發出公告指，注意到上周五（8日）部分報道指，控股股東吉利控股將與百度合作生產智能電動車。吉利汽車澄清，公司並非建議交易訂約方，亦未有就有關協議與吉利控股合作或向吉利控股提供融資。

吉利今早高見35.5元，最新報34元，升2.3%。

集團表示，若有關建議交易落實，不排除尋求與百度潛在合作機會的可能性。若百度與集團進行或建議進行任何實質合作構成須予公布交易及關連交易，將遵守相關上市規則規定；又指董事會經作出在相關情況下有關公司的合理查詢後，確認其並不知悉導致該等股份價格變動的任何原因，或任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場的資料，又或須予披露的任何內幕消息。

百度與浙江吉利成戰略合作伙伴

百度早前宣布組建智能汽車公司，吉利為戰略合作伙伴。百度指，宣佈正式組建一家智能汽車公司，以整車製造商的身份進軍汽車行業，吉利汽車將成為新公司的戰略合作伙伴。

集團指，新組建的百度汽車公司將面向乘用車市場，着眼於智能汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈，傳承百度的人工智能、互聯網科技基因，利用Apollo自動駕駛能力，發揮在汽車智能化領域長達8年的經驗優勢，重塑智能汽車產品形態，要做智能出行時代的變革者。

吉利控股集團亦於官方公眾號表示，浙江吉利控股宣佈與百度組建智能電動汽車公司，成為百度電動汽車公司戰略合作夥伴。

集團指，今次合作將基於吉利最新研發的全球領先純電動架構展開，百度擁有強大人工智能、互聯網科技基因，將發揮在汽車智能化領域長達8年的經驗優勢。今次合作亦是雙方再度攜手，兩家公司此前已經在智能網聯、智能駕駛、智能家居及電子商務等領域展開廣泛合作。