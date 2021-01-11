內地12月CPI按年漲0.2%高於預期　豬肉價格升6.5％

國家統計局今日（11日）發佈了2020年12月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。對此，中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟進行了解讀。數據顯示，中國12月CPI按年上漲0.2%；中國12月PPI按年下降負0.4%。

豬肉價格大幅上升

2020年12月份，各地區各部門鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，居民消費需求持續增長，同時受特殊天氣以及成本上升影響，CPI由降轉漲。從按月看，CPI由上月下降0.6%轉為上漲0.7%。

其中，食品價格由上月下降2.4%轉為上漲2.8%，影響CPI上漲約0.62個百分點。食品中，受持續低温天氣影響，鮮菜、鮮果的生產和儲運成本增加，價格分別上漲8.5%和3.5%；隨着元旦春節到來，消費需求季節性增加，同時飼料成本有所上升，豬肉價格由上月下降6.5%轉為上漲6.5%，羊肉價格由上月持平轉為上漲2.6%，雞蛋價格由上月下降1.6%轉為上漲2.9%。

去年12月，食品價格當中，豬肉價格由上月下降6.5%轉為上漲6.5%﹙路透社﹚

非食品價格由上月下降0.1%轉為上漲0.1%，影響CPI上漲約0.11個百分點。非食品中，受國際原油價格波動影響，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲5.2%、5.8%和3.0%，合計影響CPI上漲約0.10個百分點。

按年來看，CPI由上月下降0.5%轉為上漲0.2%。其中，食品價格由上月下降2%轉為上漲1.2%，影響CPI上漲約0.26個百分點。食品中，鮮菜價格上漲6.5%，漲幅比上月回落2.1個百分點；鮮果價格上漲6.5%，漲幅擴大2.9個百分點；牛肉和羊肉價格均上漲4.6%，漲幅均有擴大；豬肉價格下降1.3%，降幅收窄11.2個百分點；雞蛋、雞肉和鴨肉價格分別下降11.9%、13.5%和9.2%，降幅均有收窄。非食品價格由上月下降0.1%轉為持平。非食品中，交通和通信價格下降3.1%，其中汽油和柴油價格分別下降14.8%和16.2%；醫療保健價格上漲1.3%；教育文化和娛樂價格上漲0.9%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.4%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

PPI按月漲幅有所擴大 按年降幅收窄

去年12月份，內地需求穩定恢復，加之部分國際大宗商品價格持續攀升，帶動工業品價格繼續上行。從按月看，PPI上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。其中，生產資料價格上漲1.4%，漲幅擴大0.7個百分點；生活資料價格上漲0.1%，漲幅與上月相同。主要行業中，受國際原油價格上漲等因素影響，石油和天然氣開採業價格上漲7.9%，石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲5.3%，化學原料和化學制品製造業價格上漲2.3%，漲幅均有所擴大，合計影響PPI上漲約0.37個百分點。

隨着內地市場需求持續回暖，加之鐵礦石和有色金屬等國際大宗商品價格上漲較多，金屬相關行業價格繼續上漲。（路透社）

隨着內地市場需求持續回暖，加之鐵礦石和有色金屬等國際大宗商品價格上漲較多，金屬相關行業價格繼續上漲，其中有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲3.9%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲3.3%，漲幅分別擴大2.8和1.8個百分點，合計影響PPI上漲約0.37個百分點。由於年底氣温較常年同期偏低，供暖需求快速增加，帶動燃氣生產和供應業價格上漲4.1%，煤炭開採和洗選業價格上漲3.5%，漲幅均擴大1.3個百分點。農副食品加工業價格上漲1%，漲幅擴大0.2個百分點。

按年來看，PPI下降0.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點。其中，生產資料價格下降0.5%，降幅收窄1.3個百分點；生活資料價格下降0.4%，降幅收窄0.4個百分點。主要行業中，價格漲幅擴大的有有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲8.3%，擴大4.2個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲5%，擴大3個百分點。價格降幅收窄的有石油和天然氣開採業，下降27%，收窄2.8個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降12.5%，收窄3.8個百分點。此外，化學原料和化學制品製造業價格由下降3.0%轉為持平，煤炭開採和洗選業價格由下降2.9%轉為上漲1.3%。