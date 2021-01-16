2020年五大藍籌狗股　今年邊隻最有機跑出？　專家最睇好呢隻內銀

2020年已遠離我們了。相信不少讀者對2020年並無太大依戀，畢竟發生了太多令人感意外的事，其中新冠肺炎疫情在全球大爆發，以致多個國家或地區政府宣布封城﹑國際油價出現負數等事件接續發生，讓金融市場陷入一片混亂，恒指亦在3月時跌至21100點邊緣，其後乘環球經濟從低位復甦，逐步攀升至27000點以上。可是與2019年底相差近千點。若投資者的投資組合高度參考恒指，或是重倉盈富基金（2800），全年埋單計數仍要損手。

過去已過去，無可再挽回，唯有展望將來。在新一年投資者應如何部署？若暫未有頭緒，不如參考「狗股理論」，將資金投放在股息率最高的5隻成份股，看看到今年底時，相關股份可否為投資者帶來驚喜。

截至2020年12月31日，最高股息率的5隻成份股分別為中海油（0883）﹑中石化（0386）﹑交通銀行（3328）﹑中信股份（0267）及中行（3988）。可是中信﹑中海油為該年表現最失色藍籌股排名中的首2名，全年分別跌47.31%及44.6%，反映出相關股份息率高企的原因之一，與其股價出現較明顯跌幅有關。

至於狗股理論又是否年年奏效，讓投資者可以年初買入相關股份後，靜待在年底時收取成果？市況是一個相當重要因素。翻查資料顯示，2019年的狗股包括中行﹑中石化﹑交行﹑電能（0006）及中移動（0941），其中電能息率更高逾30%。可是在環球金融市場處於大盪動環境下，一眾狗股未能為投資者帶來理想回報，電能在年內累跌26.3%，中移動累跌32.5%，交行跌26%，中石化跌24.7%。可想而知，狗股理論未必年年行得通。

中海油去年股價大跌44%。（資料圖片）

那麼2020年的狗股是否能為投資者帶來理想回報？去年的5大狗股可以分為兩大類別，能源股及內地銀行股，作為綜合企業的中信則兩者均兼有之。若油價回升及內地經濟反彈，對能源企業及內銀盈利表現，理應可帶來正面作用。早前高盛曾作出預測，2021年布蘭特期油可攀高見每桶65美元。

大行對2021年內地經濟前景亦相當有信心，其中摩根士丹利預測內地經濟增幅達9%，摩根大通﹑瑞銀及德國商業銀行則分別預測增速為8.7%﹑8.2%及8%。因此從大環境而言，這兩類股份表現未必會太失色。

股息率高 股價走勢呈反比

就如上文所述，「狗股」股息率高低，與股價走勢呈反比。宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒認為，儘管以上5隻藍籌成份股股息率高企，但同時亦反映其股價表現相當一般，「息率之所以吸引皆因股價偏低。」

他表示前5位狗股中，較看好交行，並指出翻查資料可見，內銀股去年首三季業績表現並非太失色，「交銀為中小型銀行股於2020年第三季業績亦比到投資者驚喜。」

投資國企股應考慮相關政治因素

林嘉麒指首5位「狗股」都是國企，受中美關係角力所影響，致股價一直落後大市，故息率長期向上。他認為即使拜登上場亦未能緩和中美關係，外國投資者會擔心受美國制裁而避免投放資金於中國市場，建議投資者投資國企股時，應考慮相關政治因素才作出決定。

另外，他直言油股及電訊股「唔掂得」。兩種類型股同樣是國家敏感行業。此外，科技龍頭以及三大電訊商同樣是較易成為美國針對頭號目標，並不建議沾手。

去年4月滙豐宣布停派2019年末期息及2020年股息，引致股息曾大瀉。（資料圖片）

張智威: 匯豐值搏空間不大

而深受港人愛戴的滙豐控股（0005），雖然並非狗股，卻是投資者關注對象之一，因此亦請專家點評其前景。去年4月滙控取消派發2019年第四次股息，是歷來首次停止派息，令一眾滙控「死忠」大失所望，致股價創多年來新低。隨著今年內有機會重新派發股息，滙豐股價今年會否令人眼前一亮?

信誠證券聯席董事張智威表示，現時滙豐利好和利淡消息早已反映於市場，對該行前景沒有太大憧憬。該行去年宣布取消派息時股價一度下滑，期後恢復派息股價一度回升至40元以上，「利好利淡消息已齊，市場對於滙豐冇太多憧憬。」

他認為滙豐值搏空間不大，能刺激股價飆升機會微，加上派息率未必能及之前高，恐怕難以返回昔日水平。「如果要搏滙豐大升，其實上升空間並不大；如果搏佢派息，黎緊有機會派，但問題派息未必有之前4蚊咁多。」

張建議應待股價下降至40元或以下才入值得吸納，否則並不建議一搏。他預料滙豐股價有機會一試45至46元水位，但強調值博空間不大，應待股價回調至40元以下先入市。

太古去年被剔出藍籌股，惟林嘉麒認為隨著疫情好轉，太古旗下業務會有改善。（資料畾片）

林嘉麒: 太古有待「翻身」 生意可升4至5成

另一方面，屬於英資公司太古（0019）去年被剔出藍籌股。從過往經驗，被剔出恒指的股份，往後反而有不俗表現。對於太古前景，林嘉麒指有待疫情好轉，太古的業務發展或有待「翻身」。疫苗面世，疫情有望可逐漸受控，相信經濟能進一步復甦，並預計太古旗下的商務旅遊、航運業、租務生意會可升4至5成。

有市場人士認為今年經濟將可呈V型或L型經濟反彈，他表示對此說法表示有保留，「現時疫苗對變種病毒的有效程度仍然是未知知數，一切待疫情受控後才可作預測。