上周7位內地富豪身家暴漲　呢位身家挑戰千億美元

全球貨幣寬鬆化，直接刺激股市的暴漲，而在剛過去一周，內地富豪們的財富可以用暴增來形容。

據《中國媒體快科技》今日（11日）消息，按照統計，特斯拉（Tesla）股價上周（1月4日至8日）累計上漲25%，推動該公司CEO馬斯克（Elon Musk）的個人淨資產上週暴增341億美元，截至8日收盤達到1,897億元（下同‧下同），超越亞馬遜（Amazon）CEO貝佐斯（Jeff Bezos）40億元。

不過真正厲害的，還是內地富豪們，因為上週財富增長最快的10位富豪中，有7位來自內地，其中第一位是鍾睒睒，是內地新晉首富，同時亦是亞洲首富。

農夫山泉（9633）創始人鍾睒睒2020年4月的淨資產只有20億美元，在福布斯（Forbes）富豪榜上名列第1,063位。而在2020年結束前，他已超越馬雲成為內地新首富，並超過印度信實工業集團董事長穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）成為亞洲首富。

中國7位財富增長最快的富豪榜單如下：

1．鍾睒睒，身家956億元，過去一周增長241億元。

2．網易（9999）創始人丁磊，身家349億元，55億元。

3．寧德時代董事長曾毓群，身家360億元，過去一周增長51億元。

4．牧原食品董事長秦英林，身家289億元，過去一周增長43億元。

5．吉利汽車（0175）董事長李書福，身家238億美元，過去一周增長31億元。

6．比亞迪（1211）董事長王傳福，身家189億元，過去一週增長29億周元。

7．海天味業董事長龐康，身家343億美元，過去一周增長27億美元。