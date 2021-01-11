金宣虎代言｜印尼投資平台Ajaib完成1.95億融資　維港投資領投

印尼投資平台Ajaib，宣布完成2,500萬美元（約1.95億元）A輪融資，由維港投資及Alpha JWC領投，此項A輪融資成為印尼最大規模之一，現有投資者軟銀亞洲風投、新加坡Insignia風投及Y Combinator亦有續投。

Ajaib 集團成立於 2019 年，透過兩線上投資平台（股票及互惠基金），每月替100萬名用戶展開其投資旅程。該公司旗下股票投資平台「Ajaib Sekuritas」於2020年6月推出，在7個月內錄得超過100億宗股票交易，短時間內躍升為當地第5大券商。新資金將用於擴展Ajaib的技術基建，招攬工程學專才及優化產品，其中最重要是支持Ajaib的 #Mentorlnvestasi 教育項目，支援印尼政府為新世代推動投資及理財教育，提高當地「金融識字率」。

Ajaib集團共同創辦人兼首席執行官 Anderson Sumarli 表示：「很榮幸印尼過半的投資新手會選擇Ajaib作平台，作為千禧世代一分子，明白剛開始投資時需要什麼，所以Ajaib專注建立流暢簡易、著重教育的平台， 這對像我這般千禧世代最為重要。」

印尼全國僅159萬名股票投資者

維港投資的Frances Kang說：「很高興可參與Ajaib推動金融普及的旅程，我們深信此舉是社會大眾創建繁榮的其一關鍵。Ajaib的投資平台既高效，又具高透明度，給年輕人及投資新手多一個選擇，享有便利理財、創建未來的自由。」

2020年12月，Ajaib宣布韓國藝人金宣虎出任品牌代言人，金宣虎因在電視劇《Start-up：我的新創時代》飾演支持初創的韓志平組長一角而在印尼大受歡迎。2021年，Ajaib 將繼續在印尼推動新一代投資者的市場發展，截至2020年底，印尼只有159萬名股票投資者，全國只有少於1%的人擁有股票戶口。

維港投資自2020年起，開始涉足東南亞的新創投資，當中在印尼，除 Ajaib外，還支持了 Kopi Kenangan 及 Bobobox 等新創公司。