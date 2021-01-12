盈富基金不能買中移動等股！　專家：追蹤偏離增　勢令資金流走

美國總統特朗普去年11月簽署行政命令，禁止美國人或企業投資於部分由中國軍方擁有或控制的公司，行政命令將於今日（11日）生效。

「禁投令」在美國時間1月11日正式生效，不少美資公司均受影響，除了一眾老牌美資投資銀行包括大摩、摩通、高盛等，就連盈富基金（2800）的經理人道富環球投資管理母公司美國道富公司亦受「禁投令」所限，導致盈富基金要根據指引作若干調整。

盈富基金宣布，1月11日或對受制裁實體而言屬生效的較後日期起，不再對受制裁實體進行任何新的投資。（資料圖片）

盈富基金宣布，1月11日或對受制裁實體而言屬生效的較後日期起，不再對受制裁實體進行任何新的投資。這意味盈富基金不能跟蹤恒指繼續買入中移動（0941）及聯通（0762）的股份。公告更點明，受行政命令的影響，盈富基金將不再適合美國人士進行投資。

道富環球投資管理發言人指，按照公告內容所說明，意味盈富基金新增發的基金單位，將不再投資所美國行政命令所禁止的企業。

道富：預期加大追蹤誤差

發言人重申，根據公告及盈富基金的信託契據，若盈富基金跟從恒生指數成份股及權重並不可行，經理人會運用其專業技能、打理能力及判斷力繼續盡全力實現投資目標，將監控及力圖盡量降低追蹤誤差。發言人強調，預期上述影響會導致加大追蹤誤差，意味著盈富基金的回報有可能與恒生指數的回報不同。

根據盈富基金的數據顯示，截至2021年1月8日，已發行基金單位數量為37.54億個，已連續3日錄得減少，較1月5日收市的39.09億個基金單位，已經減少約4%，反映資金持續淨流出盈富基金。

另外，盈富基金昨日收市後公布的新增股份名單，已沒有中移動和聯通，但新增了4.57萬股受制裁的中海油﹙0883﹚。

偏離指數編制 非美資基金將捨棄盈富

宏高證券投資經理梁杰文表示，受禁令影響，盈富基金已無法完全追蹤恒生指數的表現，美資投資者固然無法買入相關資產，而非美資的投資者若然要買入追蹤恒生指數的產品，可選擇買賣其他不受美國禁令、仍能跟隨恒生指數編制的ETF，「盈富基金係得罪非美資嘅客」。他認為，即連非美資資金亦會慢慢從盈富基金流走，轉向買入其他不受影響的ETF產品，並預計盈富基金的已發行基金單位會持續減少。

宏高證券投資經理梁杰文表示，由於盈富基金不再投資受美國禁令限制的相關股票，久而久之產品與恒生指數的追蹤偏離度會日漸增加。（張浩維攝）

梁杰文補充，由於盈富基金不再投資受美國禁令限制的相關股票，久而久之產品與恒生指數的追蹤偏離度會日漸增加。他認為，是次盈富基金與貝萊德做法相似，只是短暫與恒生指數偏離，「其實係賭拜登下星期上場﹙情況轉好﹚，可能佢哋消息靈通，知道禁令有機會撤銷」。

可能性太多 基金經理：有時間再觀察

東驥基金管理董事總經理龐寶林則認為，盈富基金的調整短期影響不大，對於盈富基金的持有人，短期不再投資相關的電訊股可能屬好事，始終相關股份已經錄得一定反彈。在數個月或一季過後，禁令對盈富基金的影響愈見明顯，對其追蹤偏離甚至是股息率有一定影響。不過他認為，若然盈富基金在一段時間仍未能投資相關股份，而投資者或基金需要這一類高息、價值較便宜的股份，可以額外買入。

東驥基金管理董事總經理龐寶林坦言，由於目前事態發展的可能性太多，美國總統特朗普即將離任，拜登上場後或會出現改變。（余秉峰攝）

龐寶林坦言，由於目前事態發展的可能性太多，美國總統特朗普即將離任，拜登上場後或會出現改變。另外他指出，盈富基金的經理人道富或會設立非美國註冊公司，以繼續營運盈富基金，又或者推出「盈富基金2.0」等，認為投資者無須急於作出調整。否則，一旦美國再有「彈弓手」出現，MSCI或者富時羅素這一類指數編制公司已經迅速行動的公司，屆時可能又要作出調整，令事態更加混亂。

利用Box Management 短暫應對「只賣不買」風險

從基金經理的經驗所得，龐寶林估計基金經理或會利用「Box Management」。基於盈富基金未來一段時間或者不能再買入中移動等股份，故這一段時間或暫不會如常沽售中移動等股份，以免日後其股價上升或比重增加時，造成「買唔返」的局面。

利達資產管理基金經理黃耀宗同樣指出，目前事件發展的可能性很多，難作任何預測。不過，他認同短期內資金繼續從盈富基金流走，預計已發行基金單位會進一步減少，長遠則視乎個別基金經理的投資原則和取態。

上周五，貝萊德已經率先宣布，基於集團屬美國註冊成立的公司，美國「禁投令」適用於旗下基金，故此旗下iShares安碩核心滬深300 ETF（2846）及iShares安碩核心恒生指數ETF（3115），從今日起，將不會對任何受制裁實體作新的投資。

截至今年1月8日止，中移動在恒生指數的權重達2.27%；聯通則佔指數權重的0.24%。