Bitcoin｜英監管機構警吿：投資比特幣要準備好輸清所有錢

英國金融監管機構警吿加密貨幣投資者，投資此類產品要有賠光所有錢的心理準備。

新浪財經1月12日消息，英國金融行為監管局（FCA）1月11日表示，與加密貨幣相關的投資和貸款產品「風險非常之高」。

該機構表示：「FCA意識到，一些公司正在提供加密資產投資，或與加密資產相關的貸款或投資產品，並承諾高回報。如果消費者投資這類產品，他們應該做好賠光所有錢的準備。」

FCA這一警吿正值加密貨幣市場劇烈波動之際。比特幣和其他虛擬貨幣1月11日暴跌，導致所有加密貨幣的總市值蒸發了約2,000億美元。

比特幣近期的瘋狂上漲讓一些評論人士警吿稱，這可能是一個可能很快就會破裂的市場泡沫。在過去12個月裏，世比特幣價格飆升了300%。美國銀行在最近一份報吿中稱其為「泡沫之母」。

AJ Bell的金融分析師Laith Khalaf在一份報吿中表示：「由於詐騙活動，以及不受監管的企業針對消費者的營銷材料強調投資加密資產的回報而不是潛在缺點，加密貨幣資產固有的高風險正在加劇，監管機構顯然對此感到擔心。」

FCA最近對加密貨幣的態度變得更加嚴厲，禁止向散戶投資者出售加密衍生品。該監管機構為加密資產業務引入了新的註冊機制，並警吿稱，未經註冊就運營的公司構成了「刑事犯罪」。

FCA表示：「與所有高風險、投機性投資一樣，消費者應確保瞭解自己投資的對象、投資相關的風險，以及適用的任何監管保護措施。」

「對於與加密資產相關的投資，如果出現問題，消費者不太可能獲得金融申訴專員服務（Financial Ombudsman Service， FOS）或金融服務補償計劃（Financial Services Compensation Scheme， FSCS）的保護。」

「如果有人突然聯繫消費者，要求他們迅速投資，或者向他們承諾的回報好得難以置信，消費者應保持警惕。」